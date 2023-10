Kdo by neznal nestárnoucí reklamu na Kofolu a holčičku, která s tatínkem prchá z lesa před divokým prasetem. U zubů, i když ne zahnutých, zůstala. Po dvaceti letech se opět vrací, tentokrát v kampani na „Cirkulku“. Vyrostla v krásnou ženu a sotva by si ji někdo s tou „kofolovou“ holčinou spojil.

Ne, ne, já nemusím…

Dnes již legendární reklama na Kofolu se na televizních obrazovkách objevila v období Vánoc v roce 2003, a od té doby z ní prakticky nezmizela. To roztomilé děvčátko je Sandra Flemrová z Rokycan, a tehdy jí byly tři roky. Na samotné natáčení má dnes jen matné vzpomínky, ale vybavuje si třeba sněhovou koulovačku se štábem. Jejím „kofolovým“ tatínkem byl tehdy student DAMU Jiří Polášek, kterého můžeme znát z filmové komedie František je děvkař (2008).

Po úspěšné „Kofole“, když Sandra trošku povyrostla, se zhruba do osmi let zúčastnila asi pěti, šesti castingů na reklamní spoty, spíš, aby si tak nějak ze zvědavosti vyzkoušela, jak to v reklamě chodí. Nevyšlo to a jak sama o sobě říká, je velmi spontánní a impulzivní, a možná si řekla „ne, ne nemusím“ a rozhodla se věnovat se jen škole.

Musíš vydržet a budou i zuby…

Sandra vydržela, a zuby obrazně řečeno přišly. Při volbě povolání také sehrála určitou roli její spontánnost. Když studovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou, v posledním ročníku během praxe oslovila školu dentistka, která sháněla do své ordinace sestřičku. A když se paní učitelka zeptala, zda by některá ze studentek neměla zájem, Sandra bez velkého rozmýšlení zvedla ruku. Školu tak dokončila s titulem diplomovaná zubní technička. Dnes pracuje jako sestřička v zubní ordinaci v Plzni a žádný pacient nejspíš vůbec netuší, že paní zubařce asistuje ta holčička, která viděla prasátko se „zuby zahnutými nahoru“.

close info YouTube zoom_in Sandru si dnes sotva někdo spojí s holčičkou z reklamy na Kofolu

Znova s Kofolou

Přestože si Sandra z natáčení kvůli svému věku moc nepamatuje, zážitek zůstal někde uvnitř hluboko zakořeněný a chtěla si ho oživit. Před pár lety proto poslala společnosti Kofola ČeskoSlovensko e-mail, v němž vyjádřila zájem o případnou spolupráci v reklamě. Tehdy se žádná nerýsovala. Ale když loni společnost hledala vhodnou tvář pro svou kampaň Kofoly ve vratném obalu v rámci svého projekt Cirkulka, Sandra se zdála jako ideální volba. „Nejenže je Sandra s Kofolou spojená už skoro 20 let, ale zároveň patří k mladé generaci, pro kterou je udržitelnost klíčová. A jestliže cirkulace lahví je o jejich vracení, vrátili jsme i holčičku,“ uvedl před natáčením kampaně Pavol Chalupka, marketingový ředitel společnosti.

Projekt zaujal i Sandru a měla radost, že si na ni vzpomněli a ozvali se. Souhlasila, jak jinak než spontánně, ale po následném přemýšlení věděla, že udržitelnost zdrojů a příroda je to, co i sama chce, a že udělala dobře.

close info YouTube zoom_in Sandra v nová reklamě na Kofolu ve vratných lahvích, které šetří přírodu od zamoření plasty

Nová reklama na Kofolu ve skleněných vratných lahvích se natáčela na Slovensku u Záhoří. Pro Sandru bylo náročné, ale tentokrát na něj bude dlouho vzpomínat. „Miluju přírodu a čas strávený v krásné slovenské krajině byl pro mne nabíjející. Všichni lidé na place byli neskutečně milí. V průběhu toho dne jsem zažila snad všechny emoce,“ uvedla pro tisk Sandra. Jejím parťákem je opět student DAMU, tentokrát David Petržekla. „… super parťák, fajn kluk, dobře se mi s ním natáčelo, žádná křeč. Navíc má hodně nakažlivý úsměv, jak jsem poznala.“

A lze jen doufat, že krásná tvář zubní sestřičky Sandry pomůže k omezení užívání plastů, a tak ničení naší planety.

Zdroje: rokycansky.denik.cz, www.kofola.cz, zivotvcesku.cz