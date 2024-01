Modlete se, aby si některou z následujících znamení nepřivedl váš syn domů. Žádná nevěsta sice nebude nikdy přesně podle vašich představ, ale toto jsou hotové saně. Tyto dámy muže využívají, vysávají a psychicky ničí. Před kterými ženami musíte své syny ochránit?

Nikdo není dokonalý. Každý máme nějakou svou temnou stránku. Ovšem tohle je jiný kalibr. Něžné pohlaví narozené v těchto měsících jsou spíš zlé a toxické čarodejnice než něžné nevěsty. Dokáží muže úplně zlomit a zničit. Manipulují, využívají a psychicky ničí své partnery. Život s nimi je hotové peklo. Možná ještě není pozdě.

Kozoroh 22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou velmi tajemní a nikoho si nepouští k tělu. Tyto slečny nedávají najevo své emoce ani nejbližším příbuzným a přátelům. Mohou s vámi strávit celý život, a přesto vám neřeknou, co cítí nebo co si myslí. Kozorožka je temná a zvrácená falešnice.

Stačí první náznak nebezpečí a okamžitě utíkají pryč. Následkům musíte čelit vy. Výčitky nebo omluvy od nich nečekejte. Pokud vám snad někdy omylem vyznaly lásku, nevěřte jim. Použily to pouze k manipulaci, aby vás měly tam, kde vás mít chtěly. Není na ně spolehnutí. Nemají v sobě tolik citu, aby ho cítily.

Panna 23. 8. až 22. 9.

Panny jsou neuvěřitelně náročné. Mají naprosto jasné představy o svém životě. Nebudou nikdy spokojené, ani když jim dáte hvězdy a měsíc. O lásce nevědí zhola nic. Tato dáma chce žít podle svých sobeckých představ a vy jste povinen, jí to splnit, jinak bude zle.

Ve vztahu jim jde pouze o to, jak se dostat do fyzického kontaktu. Panny jsou pokrytci a podrazáci, především, pokud jim to přináší prospěch. Nejhorší je, že toho ani nelitují. Místo toho se starají jen o sebe. Vy a vaše potřeby jsou až na míle daleko za všemi jejich zájmy.

Štír 23.10 až 22.11.

Když Štír padne, vezme někoho s sebou. Nehodlá trpět nebo nést následky sám. Beztak za jeho neúspěch můžete jen vy. Pokud nestíháte její tempo, váš problém. Tito zrozenci rádi žijí bezstarostným životem a jdou za svou kořistí. Na monogamii si nehrají.

Život se má žít, a tak si sobecky a bez výčitek dělají to, co chtějí. Extrémně majetnický a žárlivý Štír je sám o sobě citově nedostupný. Pokud jim ublížíte, jejich pomsta bude strašná. S ledovým výrazem ve tváři vás usmrtí zákeřně zezadu svým jedovatým štířím ocasem.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.ireceptar.cz