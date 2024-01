V každodenním životě se setkáváme s různými emocemi. Existují však ženy, u nichž můžete očekávat více než jen občasné výkyvy nálad. Podle horoskopu jsou některá znamení spojována s temnou stránkou chování, jež by mohlo být považováno za „zlé". Která to jsou?

Je jisté, že nálada žen během měsíčního cyklu kolísá. Někdy jsou vřelé a láskyplné, jindy chladné a rezervované. Tyto výkyvy emocí řada z nich bere s nadhledem. Podle astrologů však existují znamení, která projevují extrémnější chování a tíhnou k manipulaci, žárlivosti nebo dokonce agresivitě. Svým partnerům tak mohou vytvořit doslova peklo na zemi.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Znamení, jež ovládá Saturn, je tradičně spojováno s vlastnostmi, jako jsou cílevědomost, disciplína a ambice. Ty většinou vedou k úspěšné kariéře, která je pro Kozorohy na prvním místě. Právě práce jim totiž přináší uznání. Toho však není nikdy dost, což vede k nespokojenosti.

close info Shutterstock zoom_in Ženy ve znamení Kozoroha si svou frustraci rády vybíjí na okolí.

Ženy, zrozené pod planetou Saturn, si navíc svou frustraci rády vybíjí na svém okolí. Jejich rodina tak zažívá pravidelné ponižování a křik. Urážky nekompromisně oplácí, a to i na veřejnosti. Na druhou stranu, kdyby se jejich mužům dělo bezpráví, jejich čest bude Kozorožkyně bránit do posledního dechu. Ona si s partnerem může dělat co chce, ostatní ho ale musí respektovat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Žena ve znamení Blíženců připomíná švýcarský nožík. V jedné osobě se skrývá několik individualit. Je kreativní, přátelská, otevřená, ale také citově nestabilní, povrchní, nezodpovědná a nepředvídatelná. Její partner proto málokdy odhadne, jak bude na danou situaci reagovat, což může vést k odcizení.

Dalším problémem je, že ženy v tomto znamení jsou v lásce poměrně nestálé. Nemají rády nudu, zbytečná omezení, předsudky a konvence. Často proto hledají povyražení jinde. Muže navíc považují za podřadné.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy jsou proslulé svou nerozhodností a touhou po harmonii. Snaží se proto vyhýbat konfliktům. O tom, co je trápí, raději mlčí. To vede k prohlubování partnerských problémů, ztrátě důvěry a intimity. Ve vztazích jsou zároveň velmi dominantní a mají tendenci k manipulaci. Často se hádají nebo naopak několik dnů komunikují pouze jednoslovně.

close info Profimedia zoom_in Váhy jsou proslulé svou nerozhodností.

Od Vah se nedočkáte, že vám pomohou v domácnosti. Na otázku „Jak si rozdělíme úkoly,” odpovídají pokrčení ramen. Dejte si však pozor, aby jste jim jejich vágnost nevyčetli, to by byl oheň a střeše. Rády se totiž pasují do role ďáblova advokáta. Za všechny problémy může „ten druhý".

