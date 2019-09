Sannikovův ostrov: Existoval v Severním ledovém oceánu tropický ráj?

Zní to jako výplod fantazie autora sci-fi románů, ale je to tak. Na severním pobřeží Ruska ležel podivuhodný ostrov, kde panovalo unikátní klima. Jak je to možné?

Na severu je jen led a zima. Zeměkoule je už taková a nikoho to nepřekvapí. Dobře to věděl i ruský lovec kůží a dobrodruh Jakov Sannikov, který žil na přelomu 18. a 19. století. Proto jednoho dne zůstal stát s otevřenými ústy. Spatřil něco, co rozhodně nečekal.

Ztracená expedice

Sannikov odvážně pronikal do neprobádaných oblastí Sibiře a Severního ledového oceánu a mezi lety 1800–1810 objevil několik ostrovů, které jsou dodnes na mapách. Jeden se ale vymykal. Nad hladinou se jeho vrcholky tyčily mnohem výše, navíc byly zcela bez sněhu a ledu. A ještě jedna věc byla zvláštní: ostrov trvale obklopovala hustá mlha.

Sannikov pevninu viděl na svých cestách několikrát, o čemž si vedl podrobné záznamy. Nakreslil i mapku, z níž lze usuzovat, že ostrov měl na délku asi 80 kilometrů a na šířku zhruba 55 kilometrů. Nikdy se však nedokázal dostat blíže, protože ostrov obklopovala neprostupná hráz ker.

Postupem času začala přicházet svědectví také od námořníků, kteří kusu pevniny přezdívali Sannikovovův ostrov. Trvalo ale ještě několik desítek let, než se na místo dostaly první vědecké expedice. V roce 1881 šlo o americkou výpravu George W. DeLonga, která sice objevila nový ostrov, ovšem ten byl plný ledu a sněhu. Po Sannikovově zemi pátral v roce 1903 i ruský výzkumník Eduard Toll, ale jeho expedice za záhadných okolností zmizela. Záchranná výprava našla jen opuštěný tábor s Tollovým vzkazem, že pokračuje v průzkumu. Ostatky pohřešovaných se nikdy nepodařilo najít. Souviselo vše s podivným ostrovem? Kdo ví.

Potopené tajemství

Ve 20. století se už žádná nová svědectví o tropickém ostrově za polárním kruhem neobjevila, zato vznikla jedna pozoruhodná kniha. Ruský geolog Vladimír Obručev (1863–1956) vydal v roce 1926 román Země Sannikovova, v němž vyjádřil přesvědčení, že dávný polárník skutečně mohl vidět tropický ráj. Podle Obručeva ostrov ležel na činné sopce, takže v místě nebyla nouze o teplo. Díky tomu tamější pahorky pokrývala bujná vegetace. Teplý vzduch se srážel s okolním studeným prouděním, proto byl ostrov neustále zahalen v husté mlze.

Obručev se nebál svou vizi rozvinout ještě dál. V tropickém ráji prý přežila pravěká zvířata a také lidská rasa, která byla na úrovni doby kamenné. Na motivy knihy později vznikl i film.

A co se s ostrovem stalo? Podle Obručeva ho zničila právě sopka, která mu dlouhá léta dodávala životodárné teplo. Po mohutné erupci se kus země potopil a navždy si s sebou vzal svá tajemství.