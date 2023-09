Vstává ve tři hodiny ráno, dá si snídani, obleče se a zamíří na kraj svého pozemku. Tam ho čeká několikahodinová práce v klaustrofobických podmínkách, v nesnesitelném horku, s minimem vzduchu a světla. Tak vypadá život „božího tuneláře”, jenž věří, že plní důležitý úkol.

Když bylo Santiagu Sanchezovi 51 let, měl duchovní zjevení. Bůh mu řekl, ať v džungli vykope tunel. Zpráva nebyla konkrétní. Muž dodnes neví, jak má být hluboký. „Budu pokračovat tak dlouho, dokud nedostanu další pokyn nebo neumřu,” říká a dodává, že jakmile úkol dokončí, má být odměněn.

Monumentální dílo se nachází v západním Salvadoru. Má čtvercový tvar a je široký jen tak, aby se pohodlně pracovalo. Kopáč odhaduje, že každý den odstraní kolem 40 kilogramů suti.

Boží tunelář

Aktivita Santiaga Sancheze neušla ani místní televizi. Reportér, který se do hlubin spustil po vratkém žebříku, ale na dno tunelu nedošel. Zastavily ho potíže s dýcháním a vysoké teploty. Nikdo tedy netuší, jak je díra hluboká. Odhaduje se ale, že kolem 150 metrů.

Zdroj: Youtube

„To bylo jasné. Jen já můžu až dolů. Nikdo kromě božího tuneláře tam nesmí a nesmí ani vidět, co tam je,” řekl chladně. Většina jeho sousedů ho má za blázna. On však jen krčí rameny. „Noemu také nikdo nevěřil a určitě se mu smáli. Do té doby, než začalo pršet,” argumentuje.

Tunel Santiaga Sancheze

Tato věta mnoho lidí vyděsila. Je možné, že stařík ví něco o nacházející katastrofě nebo jaderné válce, při níž bude každý podzemní prostor dobrý? Na tuto otázku neodpověděl. „Nikdo netuší, co od něj bude někdy Bůh požadovat,” říká.

Zdroj: Youtube

Své aktivitě zasvětil každou hodinu svého života. Jeho žena ho vidí pouze tehdy, kdy jde spát. „Respektuju to. Následuje Boží vůli,” odpověděla reportérce.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.odditycentral.com