Tereza Malá 1. 2. 2024 13:30 clock 3 minuty video

Dnes již šestapadesátiletá Sára Saudková, jedna z nejznámějších žen fotografa Jana Saudka, vzbuzovala po mnoho let kontroverze. Co dělá nyní, jak vypadá a jak žije? Nahlédněme společně do jejího krásného domu v pražských Hlubočepích.

Nahlédněte do krásného domu Sáry Saudkové, odkud je nádherný výhled do zeleného údolí. Ostatně, tomuto výhledu je uzpůsoben i celý dům. close info Profimedia zoom_in Výhled ze Sářina domu Oáza klidu v srdci Prahy V malebných Hlubočepích, na okraji Prahy, stojí dům, který by mohl být láskou na první pohled pro každého milovníka přírody a umění. Je to domov Sáry Saudkové, české fotografky a spisovatelky, která se svými dětmi – Sárou, Samuelem, Janem a Oskarem – sdílí nejen střechu nad hlavou, ale také prostor pro tvůrčí vyjádření a rodinný život. „Dům procházel a stále prochází různými proměnami podle potřeb rodiny. Tím, jak děti dorůstají, mění se jeho dispozice, přistavuje se, přemísťuje se nábytek, je to takový živý organismus," řekla Saudková v jednom z rozhovorů. O svém psaní hovoří Sára Saudková například v tomto videu: Zdroj: Youtube Interiér plný života a zeleně Interiér domu je příkladem dokonalé symbiózy mezi přírodními prvky a lidskou přítomností. Zelená barva, která je v domě všudypřítomná, nejen že odráží Saudkové lásku k přírodě, ale také působí uklidňujícím dojmem a podporuje pocity pohody a odpočinku. Nejpříjemnějším místem domu je velká kuchyň v barevné kombinaci zelená - krémová. close info Profimedia zoom_in Sára s manželem Samuelem close info Profimedia zoom_in Obývací pokoj je laděn opět do zelené close info Profimedia zoom_in Pracovna close info Profimedia zoom_in Kuchyně v přírodních barvách, kde dominuje zelená I zahrada domu poukazuje na Saudkové filozofii a její přístup k životu. „Zahrada by měla být divoká, jen nepatrně řízená,“ říká Sára Saudková. „Ono by to vypadalo divně, kdybych si tady budovala záhonky a pravidelné chodníčky. Brrr!“ Její slova vystihují atmosféru zahrady, kde se cestičky proplétají přirozeným terénem a vytvářejí pocit spontánní krásy a divokosti. close Magazín Helena Vondráčková nemá obyčejnou chatu, ale plovoucí rezidenci. Nahlédněte do úžasného místa, kam utíká video Sára Saudková: Život ve znamení umění Sára Saudková, která se narodila v Zábřehu na Moravě a vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, se setkala s dílem svého pozdějšího manžela, Jana Saudka již během svých studií, což ji inspirovalo k vlastní tvorbě. „Tehdy jsem za ním přišla s přáním podat mu ruku a poděkovat. No a já přišla a už jsem zůstala,“ vzpomíná na začátek jejich společné cesty. Ještě si ale připomeňme, že své čtyři děti má Sára s Janovým synem, Samuelem… A právě pro spletité vztahy v rodině se Sára objevovala často v médiích. Za zmínku přitom neméně stojí její tvorba. close Magazín Michal Tučný měl chalupu v Hošticích, kde se točilo Slunce, seno. Podívejte na jeho pohádkový statek video Její umělecká tvorba, stejně jako její rodinný život, se odvíjí od prostoru, který je pro ni zároveň studiem a útočištěm. Její akty a inscenované fotografie jsou oceňované pro jejich intimní atmosféru a emotivní náboj, což je umocněno harmonickým prostředím jejího domova. Na rozhovor o Sářině životě se podívejte zde: Zdroj: Youtube Domov, který je portrétem jeho majitelky Dům Sáry Saudkové je víc než jen obydlím, je to místo, které dokonale reflektuje životní hodnoty, umělecký cit a rodinnou atmosféru své majitelky. Každý pokoj, každý kus nábytku a každý vybraný odstín mluví o Saudkové osobní cestě a jejím přístupu k životu. Tento domov je nejen místem setkání pro její rodinu, ale také studiem, kde vznikají její umělecká díla a útočištěm, které poskytuje klid a pohodu v rušném světě. close info Profimedia zoom_in Sára na své zahradě Jak se líbí vám, chtěli byste na takovém místě bydlet? Zdroje: living.iprima.cz, www.extra.cz, cs.wikipedia.org/Sá1ra_Saudková, www.expres.cz, www.prahain.cz

