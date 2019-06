Šarbat: Jaký byl osud afgánské krásky z 35 let staré fotky National Geograficu?

V roce 1984 se fotograf Steve McCurry na své cestě Pákistánem zastavil v uprchlickém táboře Násir Baghu. Setkal se tu s desetiletou afghánskou dívkou, která ho zaujala zvláštníma zelenýma očima. Její hluboký pohled, v němž se mísil smutek se strachem, fotograf posléze zvěčnil na obálce magazínu National Geographic. Fotografie uhranula celý svět.

Neznámá dívka z obálky časopisu údajně ztratila rodiče během náletů Sovětského svazu na Afghánistán. Spolu s babičkou, čtyřmi sestrami a bratrem unikla do Pákistánu, kde začala nový, byť velmi nuzný život v uprchlickém táboře. Její fotografie doplněná smutným příběhem připoutala pozornost západního světa k problémům východu. National Geographic vyhlásil sbírku na podporu afghánských dívek, v jejímž rámci se vybralo přes milion dolarů.

Teprve v roce 2002 se Steve McCurry vypravil do Pákistánu znovu, aby dotyčnou dívku našel a dozvěděl se něco o jejím dalším osudu. Jeho cesta připomínala hledání jehly v kupce sena, jelikož neznal ani dívčino jméno. Navíc potkával spoustu podvodníků, kteří tvrdili, že dotyčnou znají, ale nebyla to pravda. Pátracímu týmu se nakonec podařilo najít jejího bratra; že nešlo o mýlku, prozradily jeho oči - stejně zelené a uhrančivé, jako měla jeho sestra.

Tvář z National Geographic konečně dostala jméno. Neznámou dívkou byla v té době už vdaná Šarbat Gula, která vůbec netušila, jak je v západních zemích slavná. Zpočátku byla z tohoto zjištění rozpačitá, ale posléze svolila k opětovnému zapózování, a to i přesto, že chodí zásadně zahalená v burce.

Další osudy Šarbat se už daly snadno sledovat. Dívka se provdala, když jí bylo 13 let, a měla pět děti, z nichž jedno zemřelo už v raném věku. Další smutná událost postihla rodinu v roce 2012, kdy manžel Šarbat podlehl žloutence typu C. Na stejnou nemoc zemřela i nejstarší dcera. O čtyři roky později byla Šarbat zatčena kvůli falešným dokladům, na které pobývala v Pákistánu stejně jako miliony dalších uprchlíků. Vězení sice unikla, ale musela se s rodinou přesunout zpátky do Afghánistánu, který se jí už dávno odcizil.

V rodné zemi ji nicméně přijal sám prezident, a to velmi vstřícně; dokonce jí věnoval prostorný byt v hlavním městě. Šarbat Gula se stala místní celebritou, afghánskou Monou Lisou. Díky státní podpoře může dát svým dcerám něco, čeho se jí samotné nikdy nedostalo, a totiž vzdělání. Zápisem dívek do škol jde Šarbat zároveń příkladem dalším rodinám v zemi, kde školy navštěvuje sotva polovina děvčat z celé populace.