Šarivari: Potupný trest pro nevěrnice a podpantofáky mnohdy končil špatně

Obviněna z nevěry? Šarivari. Sňatek s mladším mužem? Šarivari. Liknavý podpantoflák? Šarivari s nedozírnými následky. Toto zvláštní slovo popisuje veřejný průvod, který si kladl za cíl hříšníka potrestat a co nejvíce ponížit.

Ze svatebních oslav průvod hanby

Prohřešek mohl být jakýkoliv – žena se vdala za příliš mladého muže, muž nedokázal zkrotit divokou náturu své ženy, žena byla obviněna z nevěry, které se nikdy nedopustila. Když se lid rozhodl, že je třeba někoho potrestat, vzal do rukou zvučné kuchyňské pomůcky, hodil přes sebe prostěradla, pokrývky na hlavu, občas se dohodl na výrobě podobizny trestaného, a vyrazil do ulic. Otravným rámusem vybízel další, aby se přidali, a ve společném průvodu mířili za zostuzeným hříšníkem.

Tento zvyk se datuje do 14. století do Francie, kde původně sloužil jako součást svatebních veselic. Pak se přetransformoval do podoby průvodu potupného a byl zakazován úřady. Lidem to však nezabránilo vyrazit do ulic a způsobit co největší kravál.

Právě francouzské slovo charivari je odvozeno z latinského caribaria, které znamená rámus. Ze stejného původu pravděpodobně pochází i německé slovo krawall a jeho český bratr.

Konec kraválu za výkupné

Šarivari se stalo oblíbenou záležitostí nejen Francouzů, ale i například Němců a Angličanů. Příběh z Londýna z roku 1698 vypráví o průvodu šarivari, kterému velela žena se strašákem v ruce. Za ní se táhl dav lidí, v rukou držel hrnce, pánve, zahradní nástroje a způsoboval takový kravál, že si návštěvník z Francie, který toto neznal, musel zacpat uši. Zeptal se přihlížejících o co se jedná, a ti mu vysvětlili, že žena v čele průvodu byla neprávem obviněna z nevěry a tímto chce potrestat a zesměšnit svého manžela.

Když průvod dorazil na místo určení, trval do té doby, dokud hříšník nenabídl výkupné v podobě peněz, jídla nebo pití. Někdy to organizátorům nestačilo a osobu trestali tak dlouho, dokud se nezhroutila.

Šarivari i ve 20. století

Existují případy, kdy šarivari skončilo hromadnou bitkou, nebo smrtí trestaného. Ten si v důsledku tak ohromné ostudy a nekonečného popichování od sousedů i členů své rodiny rozhodl vzít život.

Zdánlivě barbarská zvyklost se dochovala i do moderní doby. Poslední průvod kopírující tradiční šarivari se datuje do roku 1917 do anglického Dorsetu, kdy dav trestal nevěrnou manželku. Na místo přijela policie a učinila tomu přítrž dřív, než se mohl průvod kraválu zvrtnout ve veřejné lynčování.