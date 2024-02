Jasmína Maurerová 13. 2. 2024 6:44 clock 4 minuty gallery

Herečka Šárka Vojtková byla svého času neznámější “prostitutkou” v celé České republice. Role masérky Irenky v komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntág ji vystřelila na piedestal české herecké scény. I přesto ale sexsymbol devadesátek v kariéře nepokračoval. Proč? A co dělá Šárka dnes?

Šárka Vojtková, která letos oslaví jednapadesáté narozeniny, žije poklidně v domečku kousek za Brnem. Na veřejnosti se moc neukazuje a ani sousedi toho o ní moc nevědí. „Ona snad ani nevychází ven, viděl jsem ji jen párkrát ani nevím, že má dítě,“ řekl pro deník Aha! jeden z nich před lety. „Prakticky vůbec je neznám, potkávám jen pána, jak chodí na procházku se dvěma jorkšíry,“ přidala se pošťačka.

Vojtková údajně žije na střídačku se svým italským partnerem v Modeně a v Brně. V době, kdy se mělo natáčet pokračování úspěšné komedie, které má název Dědictví aneb Kurva se neříká, měla malé miminko. I z toho důvodu prý účast odmítla.

„Případná smlouva s Šárkou Vojtkovou není podepsána,“ řekl pro Aha! produkční Pavel Šolc. Samotná Vojtková se pak před lety odmítla vyjádřit, nicméně novinám se podařilo získat aspoň výpověď jejího otce. „Někde se údajně dostala ke scénáři, říkala, že se jí moc nelíbí. Navíc ji prý Bolek, aspoň podle role, stále považuje za devatenáctiletou,“ uvedl věci na pravou míru Josef Vojtek.

To, že se do pokračování Vojtkové nechtělo, má své důvody. Ihned po uvedení prvního dílu do kin se totiž doslova strhla mela. Každý ji považoval za Irenku a Šárce to bylo nepříjemné. Přiznává dokonce, že tehdy tíhu slávy neunesla.

Před slávou utekla do Itálie

„Nedovedete si představit, co se stalo po premiéře filmu. Najednou se z veselé, sebejisté, téměř neznámé Šárky stala celorepublikově proslavená Irenka. Vyjít na ulici byl stresový zážitek, všichni se za mnou otáčeli, vůbec jsem na to nebyla připravená. Při natáčení exponovaných scén filmu mi bylo jasné, že to zrovna není moje parketa, ale točila jsem s již výborným kamarádem Bolkem Polívkou, který k tomu přistupoval s bezprostředním humorem, a paní Věra Chytilová to brala jako samozřejmost,” uvedla herečka v rozhovoru pro Filmová místa.

Pokračovala i dále s tím, že nechtěla být „tou Irenkou“, jak ji všichni v té době znali z filmu. „Moje rodina mně připravila bezproblémové dětství i dospívání a život ‚Irenek‘ mi byl na hony vzdálen. Najednou jsem byla pro celou republiku ta IRENKA!!! Sexuální symbol v nepříliš lichotivém světle,“ vysvětlila Vojtková, proč v herecké kariéře nepokračovala, utekla do Itálie se svým přítelem a posléze i odmítla natáčet pokračování.

V Itálii se Vojtková učila jazyk a chtěla utišit své dívčí touhy po velkých snech. Měla dokonce i možnost nahlédnout do světa módy a podílela se na několika kolekcích. Pak se už ale intenzivně věnovala tomu, co ji zajímalo nejvíce – stylistice a kosmetice. „Připravovala jsem se tak podvědomě na návrat domů, zvažovala jsem otevření kosmetického salonu v Brně. Již od dívčích let jsem se zájmem sledovala světové módní trendy a dívky v Itálii, které neprošly nešťastným obdobím socialistické kultury mne potěšily tím, jak na sebe dbají.“

Dnes byste ji jen stěží poznali

Po návratu do Čech začala pak rozjíždět svůj vlastní byznys v Brně. A proč právě zde? „V Brně jsem se narodila, mám tu rodiče a přátele, Brno vždy zůstane v mém srdci na prvním místě,“ vysvětluje Vojtková, která k salonu krásy později přidala i estetickou medicínu a také plastické operace.

„Jsem si vědoma, že to byl velmi riskantní krok. Já si ale myslím, že člověk ve svém životě má mít odvahu riskovat. Jsem zpětně ráda, že jsem v sobě tu sílu našla, jsem totiž přesvědčená, že největšímu riziku bych se v životě vystavila, kdybych nic neriskovala. Člověk, který v životě neriskuje, ničeho nedosáhne, nic nezažije, nic necítí, nic zásadního nezmění a jeho život je prázdný,“ pokračuje v rozhovoru pro Filmová místa Vojtková, která má sama několik plastických operací.

close info Profimedia zoom_in Šárka Vojtková je dnes úspěšná podnikatelka

Masérka Irenka oplývala přirozenou krásou, proto ji mnozí milovali. To samé se bohužel nedá říct o padesátnici Vojtkové, která to s vylepšováním trochu přehnala. S tím, jak umí některé české herečky stárnout s grácií, se Vojtková s přibývajícím věkem pere ne příliš šťastně. Dnes byste ji už asi nepoznali.

Zdroje: extra.cz, filmovamista.cz, ahaonline.cz