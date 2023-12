Nestává se často, aby jedna role ve filmu ovlivnila herce do takové míry, že ho kvůli ní musel zcela změnit. To se však stalo mladé fotomodelce Šárce Vojtkové. Této padesátnici „filmové dědictví“ nebylo vůbec příjemné, na druhou stranu ji však nasměrovalo na úspěšnou cestu.

Hezká tvářička

Tehdy osmnáctiletá studentka Šárka Vojtková (*6. 5. 1973) si přivydělávala jako fotomodelka, kterou čas od času fotil „osobní“ fotograf Bolka Polívky Josef „Jef“ Kratochvíl. Když probíhal konkurz na role komedie Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) byl to právě on, který ji přiměl, aby se ho zúčastnila. Svou přirozeností a půvabem doslova „převálcovala“ dalších padesát uchazeček a získala roli Bohušovy (Bolek Polívka) „společnice“ Irenky.

Film se stal jednou z nejoblíbenějších českých komedií 90. let a slávu tak přinesl i paní Šárce. Jak se však později ukázalo ne však takovou, o kterou by stála. Na samotné natáčení má velmi příjemné vzpomínky, zvláště pokud jde o hezké vztahy s hereckými kolegy, nejvíce s Dagmar Veškrnovou alias sokyní Vlastou. A dokonce za svou roli dostala padesát tisíc, což byl na tehdejší dobu poměrně slušný „balík“. Přicházely i další filmové nabídky, to vše jí ale zkalila veřejnost…

Takoví jsou lidé

Když skončilo natáčení a film přišel do kin, nastalo „Irence“ peklo. Lidé si ji natolik ztotožnili s rolí lehké dívky, že pro veřejnost nebyla „Šárka“, ale skutečná prostitutka Irenka, která dostala roli díky svému řemeslu. Na ulici se za ní otáčeli, ukazovali si na ni prstem a měli nemístné poznámky. Otevřeně jí dávali najevo své opovržení. Pro paní Šárku to bylo naprosto neúnosné. Rozhodla se opustit republiku a se svým přítelem, za kterého se později provdala, odjela do italské Modeny, kde žádnou Irenku nikdo neznal.

V Itálii se paní Šárka začala věnovat „ženským“ záležitostem. Nejprve módě, pak stylistice a kosmetice a v této oblasti začala podnikat. Po letech se vrátila do rodného Brna, kde si vybudovala salon krásy, ke kterému později přidala estetickou medicínu a plastickou chirurgii. Dnes úspěšná podnikatelka Šarka žije se svým manželem střídavě v Brně a Modeně.

close info Profimedia zoom_in Šárka Vojtková je dnes úspěšná podnikatelka

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.svetzeny.cz, www.csfd.cz