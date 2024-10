Archeologové otevřeli 2000 let starý sarkofág a oněměli úžasem

close info Youtube.com

Lenka Bělská 25. 10. 2024 clock 3 minuty gallery video

Více než 2000 let o ní nikdo neslyšel. Unikla stavebním zásahům i zubu času. Díky tomu by tak mohla odhalit cenné informace o životě ve starověké Itálii. To je hrobka Kerbera, kterou vědci odkryli v roce 2023 severozápadně od Neapole.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články