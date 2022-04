V sarkofágu nalezeném po požáru Notre-Dame jsou záhadné předměty. Bude otevřen

Požár Notre Dame v dubnu 2019

Požár Notre Dame před třemi lety byl skutečnou katastrofou a jedna z nejznámějších katedrál světa se z něj pomalu vzpamatovává. Část kostela musela být stržena kvůli ničivým plamenům. Při opravách byl před měsícem nalezen tajemný olověný sarkofág. Byl objeven pod požárem poškozenou katedrálou a nyní bude na příkaz vlády konečně otevřen, aby vydal své tajemství. Pravděpodobně je v něm pohřben významný hodnostář a archeologové mají od objevu velká očekávání.

Požár gotické katedrály Notre Dame oblétl před třemi lety celý svět. Nyní, přesně před třetím výročím ničivého požáru, práce na rekonstrukci pokračují rychlým tempem a katedrála by měla být do dvou let otevřena veřejnosti. Katedrála z 12. století vzplála během renovace a restaurování v dubnu 2019 a nyní zde probíhá rekonstrukce, která jí navrátí její historickou gotickou architekturu. Církevní představitelé doufají, že katedrála bude dokončena do roku 2024, kdy má Paříž hostit letní olympijské hry, jak uvedla agentura Reuters.

Naštěstí většina hlavní kamenné konstrukce zůstala i po požáru zachována. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že kostel bude do pěti let od požáru obnoven.

Na video o znovuotevření jedné z nejznámějších katedrál světa z 12. století se podívejte zde:

Nečekaný objev středověkého sarkofágu

Během rozsáhlého projektu rekonstrukce, jíž nebyla ušetřena ani starobylá věž kostela, byl učiněn jeden převratný objev. V hloubce téměř 20 metrů pod zemí byl mezi cihlovými trubkami topného systému z 19. století nalezen zcela náhodně hotový poklad. Dělníci zde objevili dobře zachovalý sarkofág! Minulý týden francouzská vláda konečně rozhodla o jeho otevření. Všichni tedy čekají, co se v něm bude skrývat.

Sarkofág ve tvaru člověka je naprosto zachovalý. Jeho umístění v transeptu katedrály naznačuje, že pohřbená osoba měla elitní postavení, zatímco jeho podzemní vrstva datuje nález nejpozději do 14. století.

Samozřejmě, že prvotní indicie máme k dispozici už teď. Vědci totiž již nahlédli do sarkofágu pomocí endoskopické kamery. Zjistili, že v něm leží kostra, polštář z listí, nějaká zatím blíže neidentifikovaná látka a další předměty.

Zkoumání sarkofágu

Sarkofág byl z katedrály vyjmut před týdnem v úterý a v současné době je uložen na bezpečném místě. Další postup bude zaujímat jeho odeslání do Ústavu soudního lékařství v jihozápadním městě Toulouse, kde jej forenzní experti a vědci otevřou a prozkoumají podrobně jeho obsah.

Podle vedoucího archeologa Christopha Besniera je nejzajímavější zjistit pohlaví a dřívější zdravotní stav kostry. Už do té doby byly v oblasti hlavní věže Notre Dame nalezeny hrobky pozoruhodné vědecké kvality, takže i od nejnovějšího nálezu očekávají archeologové mnohé.

„Kostra byla nalezena pod náspem hlíny s nábytkem ze 14. století. Pokud se ukáže, že se skutečně jedná o sarkofág ze středověku, máme co do činění s mimořádně vzácnou pohřební praxí," těší se Christophe Besnier.

Jak jsme řekli, podle charakteristik a umístění sarkofágu lze usuzovat, že v něm jsou uloženy ostatky "vysokého hodnostáře". Nejen proto, ale i s respektem k zemřelému obecně, bude však celý průzkum podléhat přísným pravidlům. Tělo bude zkoumáno v souladu s francouzskými zákony týkajícími se lidských ostatků, na něž se vztahuje občanský zákoník. Ihned po dokončení výzkumu bude sarkofág navrácen ne jako archeologický objekt, ale jako antropologický majetek. Dokonce je ve hře i to, že bude znovu umístěn zpět do katedrály.

Tajemná Notre Dame

Během rekonstrukce katedrály byly odhaleny i další mimořádné vykopávky, mezi nimiž byla i jáma naplněná malovanými sochami. Ty byly zřejmě součástí roudové zástěny Notre Dame - zdobené přepážky, která odděluje kněžiště a loď. To jsou dva naprosto protichůdné konce katedrály. Roudová zástěna byla postavena kolem roku 1230 n. l. a zničena na počátku 17. století. Její další fragmenty jsou nyní vystaveny v muzeu Louvre.

Nový objev sarkofágu by tak mohl poskytnout nové údaje o této roudové zástěně a o kvalitě její malované výzdoby.

