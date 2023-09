Je to už bezmála čtyřicet let, kdy studentka Sáša, ač vnadná, nenapravitelného básníka Štěpána v Básnících nesbalila. Ve svých devatenácti letech ji hrála Lucie Juřičková, která od té doby zraje jako víno a ztvárnila nespočet divadelních rolí. Ze stříbrného plátna ale známe především její hlas.

Zrozená pro prkna

Lucie Juřičková je rodačka z Plzně. Narodila se do umělecké rodiny dne 25. května 1965. Maminka Marie Grafnetterová byla dlouhá léta operetní hvězdou plzeňského Divadla J. K. Tyla, tatínek František působil jako režisér v rozhlase. I jejího o pět let staršího bratra Tomáše můžou televizní diváci znát ze seriálů, třeba například Sanitky nebo Pojišťovny štěstí. Od 90. let se věnuje hlavně dabingu a propůjčil svůj hlas desítkám postav zahraničních filmů a seriálů, stejně jako jeho sestra.

Lucie vystudovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Během studií dostala příležitost zahrát si menší role v několika filmech, třeba právě Sášu v Jak básníci přicházejí o iluze. Své první angažmá získala v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, působila i na divadelních prknech v rodné Plzni, kde zněl potlesk i pro její maminku. Od roku 1992, kdy dostala nabídku stát se členkou hereckého souboru v Divadle na Vinohradech stále obléká kostýmy řady postav v menších i větších rolí.

„Jé, Štěpán a Sáša, takový mazlivý, viď?"

Už během působení mimo Prahu kvůli divadelnímu vytížení odmítala nabídky na role v televizních seriálech nebo filmech, a ty tak po čase přestaly chodit… Přesto si zahrála menší roli v TV seriálu Ulice (2005) a Hraběnky (2007).

Následující scéna z Jak básníci přicházejí o iluze ukazuje „knižní pannu" Sášu, jak balí Štěpána:

Známý hlas…

Mnohé zahraniční filmové hvězdy i méně známé herce z hraných i animovaných filmů a seriálů máme natolik spjaté s hlasy vynikajících českých dabérů, že si někdy ani neuvědomujeme, že je známe z české produkce. Mnozí z nich jsou filmové „hvězdy“, tvář jiných vídáme méně často a spíš se proslavili na prknech nebo propůjčením svého hlasu. To je případ Lucie. Dveře do dabingových studií ji pomohl otevřít její bratr. Nebýt obrázků, možná bychom si tvář Lucie jako Sáši asi hned nevybavili, stejně jako bychom si asi nespojili její hlas známý ze zlidovělé hlášky: „Jé, Štěpán a Sáša, takový mazlivý, viď?“ s „českým“ hlasem Michelle Pfeifferové, Sharon Stoneové, Diane Keatonové nebo Renée Zellwegerové.

close info ČSFD.cz zoom_in Lucie Juřičková jako si jako herečka oblékla řadu kostýmů

Její hlas ale zazněl v bezpočtu dalších známých i méně známých zahraničních filmů a televizních seriálů od detektivek po komedie. Z desítek zmíním alespoň tři, kde nadabovala hlavní hrdinky: v Sexu ve městě to je Carrie Bradshowová (S. J. Parker); Bree van de Kampové (M. Cross) dala hlas v Zoufalých manželkách; Luciiným hlasem řeší své případy její oblíbená postava Brenda Johnsonová (K. Sedgwick) v krimi seriálu Closer.

close info ČSFD.cz zoom_in Manžel Lucie Juřičkové herec a dabér Tomáš Zahálka

Lucie „doma“

Lucie se poprvé provdala z mladické nerozvážnosti, krátce používala příjmení Schneiderová, ale rozvedla se. Dcerka z prvního manželství zemřela v dětství.

Luciiným Princem na bílém koni je herec a též dabér Martin Zahálka (*1958). Prstýnky si vyměnili v roce 2008. Dle Lucie má „… naprosto vše, co by měl životní partner mít. Je velmi slušný a čestný, je inteligentní, tolerantní a má neuvěřitelný smysl pro humor. To je hodně důležité, protože pokud nejste s dlouhodobým partnerem taky hodně dobrý kamarád, tak ten vztah nevydrží.“ Lucie a Martin spolu mají dvě děti a žijí v Praze na Smíchově.

