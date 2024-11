Externí autor 3. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Charismatický Saša Rašilov (52) je úspěšný herec. V jeho soukromém životě jsou dvě osudové ženy, které mu dohromady přivedly na svět čtyři děti. Z prvního manželství s Vandou Hybnerovou má dcery Antonii a Josefínu. Antonie navíc vypadá, jako by otci z oka vypadla.

2 osudové ženy a 4 děti

Herec Saša Rašilov si vzal za svoji první ženu hereckou kolegyni Vandu Hybnerovou. „Brali jsme se, abychom okolí manifestovali své odhodlání, že chceme být spolu. Jinak nám to bylo jedno. Svatby jsou spíš dobré pro sentiment rodičů," svěřil se v rozhovoru pro časopis Maminka.cz. Saša a Vanda dlouhou dobu platili za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.

„Věřím, že člověk ho má ve svých rukou. Nejtěžší je udělat jakékoli rozhodnutí. Když budete mít odhodlání a vytrváte, tak se dá trošku obalamutit," říká Vanda Hybnerová. Rašilov byl dlouhých dvaadvacet let zamilovaný do své ženy. „Pro mě bylo osudové setkání s mojí „manželnicí“," tvrdil ještě v roce 2011.

Brali se v roce 1993 a mají spolu dvě dcery Antonii a Josefínu. Bohužel v roce 2014 se rozvedli. Podle slov herce v tom ale nehrál roli nikdo třetí. „Po problémech v manželství, které bylo krásné a šťastné, kdy jsme vybudovali rodinu a všechno, co k ní patří, nastala krize. Nebyl v tom nikdo třetí ani z jedné strany," dodal pro Blesk.cz.

Později se ale ukázalo, že se zamiloval do bohaté a o devět let mladší podnikatelky Věry Mítkové, od rodiny odešel a její jméno si dokonce nechal vytetovat na paži. Vanda Hybnerová rozpad rodiny dost špatně nesla. „Dlouho jsem si kladla otázky po vině a smyslu toho všeho, až jsem se dostala do fáze, že ten svůj další vyměřený čas využiju pro sebe. Že jakékoliv rozhodnutí udělám, bude jenom moje," řekla.

Vanda Hybnerová se potřebovala od svého manžela definitivně odstřihnout a rozhodla se odejít z divadla Palace. „Bylo mi to nepříjemné," dodala. Postupem času ale Rašilov od své mladší partnerky dostal kopačky, zato Hybnerová si našla o třináct let mladšího závodníka Jakuba Chouru. Nakonec se štěstí usmálo i na samotného Sašu Rašilova.

Rašilov má doma samé ženské

V roce 2018 si Saša Rašilov vzal za manželku herečku Lídu Němečkovou. Svatba se konala na Valašsku, odkud herečka pochází. Druhá manželka mu v roce 2017 porodila třetí dceru Marii. „Hodně jsem změnil priority života. Odstěhovali jsme se z města, protože chci být víc v přírodě, koukat na nebe a mít kolem sebe zeleň. To se mi ve městě nedostávalo," řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.

V roce 2020 v porodnici v Podolí přivedla na svět jeho druhá žena druhou společnou dceru a hercovo v pořadí čtvrté dítě. „Emílie Rašilovová, narodila se nám včera ve čtvrt na osm večer. Děkuji Bohu, všem v Podolské superporodnici a mojí Lidunce. Všechnu lásku všech známých i neznámých vesmírů. Zatímco mořská panna Marie se už doma nemůže dočkat," napsal na Instagramu.

Antonie je celý Rašilov a herectví má v krvi

Dcera Antonie jako by z oka vypadla svému tatínkovi a navíc podědila obrovský herecký talent. Letos na Cenách Thálie předávala cenu Martině Hajdyle Lacové. „Ano, Tonička je herečka a předávala na Tháliích cenu. Jasně, že jsem byl ohromně pyšný, když se objevila na pódiu. Ona sama byla tou nabídkou příjemně překvapená a poctěná, byla oslovena hereckou asociací," nechal se pro Lifee slyšet hrdý otec.

Rašilov je moc rád, že dcera Antonie pokračuje v rodinné tradici. „Je to tak, že pokračuje v naší rodinné tradici, a dokonce z obou stran, protože moje bývalá žena Vanda je také herečkou a její otec byl zase slavný herec a mim Boris Hybner," prozradil v rozhovoru. Přitom cesta k tomu, aby se stala herečkou, nebyla až tak úplně jasná.

„Všechno se to hezky spojilo, ale naplánované to rozhodně nebylo! Tam se realizovala maturita ve francouzštině a francouzské gymnázium, a najednou přišla přihláška na DAMU," prozradil Saša o své dceři. „Byli jsme překvapení a už jsme neměli šanci s tím nic dělat. Byl jsem v šoku, protože jsem o jejích úmyslech nevěděl do poslední chvíle. Teď jsem moc rád, že to tak dopadlo," dodal s tím, že Antonii mohli diváci vidět v seriálech jako Vytoč mého agenta, Adikts nebo Policie Hvar.

Nejstarší dcera Josefína už udělala z Rašilova dědečka. „Rozdíl vidím hlavně v tom, že u vnoučka se nemusím ani snažit, ale úplně automaticky si užívám toho, že ho zrovna já vychovávat právě nemusím, protože to je povinnost jeho rodičů a já mám co dělat se svými vlastními dětmi. Naopak si užívám ten odstup, kdy vím a jsem přesvědčen o tom, že ti prarodiče se nemají těm rodičům do té výchovy montovat, nemají do toho kecat, nemají furt říkat ty své zkušenosti," řekla pro Prima Ženy herec.

Zdroje: iDnes.cz, Lifee.cz, Maminka.cz