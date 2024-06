Charismatický český herec má podle všeho velmi dobrý vkus. Jeho druhá manželka Lída je překrásná žena, zaujala ho ale něčím úplně jiným než svým půvabem. Při prvním setkání kolem herce se sametovým hlasem blondýnka prý doslova proletěla.

Jeden z nejpřitažlivějších českých herců se narodil 26. července 1972 na Zbraslavi. Jeho umělecká rodina se skládala z herců a dalších filmových profesí.

Proto zřejmě nikoho nepřekvapilo, když se mladý Saša rozhodl jít zkusit své štěstí na konzervatoř. Po úspěšném absolvování hudebně dramatického studia byl přijat na DAMU.

Vedle studia začal působit jako herec v divadle Borise Hybnera GAG. V průběhu studia v letech 1990 až 1994 prošel mnoha pražskými divadly.

Účinkoval v Divadle Na zábradlí, v Divadle v Řeznické, Národním divadle, Divadle E. F. Buriana a v Divadle Komedie.

Poprvé si ho diváci pořádně všimli v hudebním filmu Šakalí léta (1993). Od té doby se objevil v mnoha českých filmech i seriálech. Aktuálně hraje v komediálním seriálu Jiřího Vejdělka – Taneční (2024).

Příjemný hlas mu otevřel dveře do světa dabingu. Pravidelně svůj hlas propůjčuje oblíbenému americkému herci Johnymu Deppovi.



První manželství nevyšlo

Jeho velkou láskou byla dlouho herecká kolegyně Vanda Hybnerová (55), se kterou mají dvě dcery Antonii a Josefínu. V roce 2014 se však rozvedli.

Let kolem fontány

Se svou současnou manželkou Ludmilou (40) se herec seznámil v Národním divadle. Byli dlouho kolegové, než vůbec zaznamenali, že se potkávají v divadle. Svedla je dohromady až Lídina nešikovnost.

Během představení Ze života měla mít společně s kolegy blonďatá herečka nástup na jeviště, kde byla i fontána. Ta se pro ni stala osudnou, rozhodla se ji totiž přeskočit.

„Měli tam takový nástup, já jsem stál na forbíně s kytarou, oni přibíhali a tam byla fontánka, kterou se Lída rozhodla ladně přeskočit. Ale zakopla takovým způsobem… to se fakt nevidí,“ popisoval Rašilov situaci v show 7 pádů Honzy Dědka.

To, co následovalo nikdo z herců nevymaže z paměti. Ladný skok se proměnil v úplnou apokalypsu, když jemná kráska doslova proletěla kolem ostatních.

„Kromě toho, že si přerazila holeň, letěla a zadunělo celé Národní divadlo,“ pokračoval herec. A rána to byla pořádná, že nadzvedla i režiséra hry Daniela Špinara, jenž pronesl dle Saši památnou větu: „Lído, co je tohle za situaci?“

Praštěná láskou

Saša se toužil otočit, aby viděl, co se to tam vlastně stalo a co to bylo za příšernou ránu. Když se otočil, uviděl krásnou Ludmilu, jak doletěla k zemi.

„Říkal jsem si, že je tam někdo mrtvej, ale pak se ozvala Lída: Dane, to je fakt blbá situace. Takhle jsem se ale otočil, kdo to je, protože to mne fakt zajímalo,“ vypráví herec.

Z celého incidentu na prknech Národního divadla vykvetla velká láska. Saša a Lída spolu mají rozkošné holčičky Marušku a Emilku.

