Herec Saša Rašilov a herečka Vanda Hybnerová netvoří pár už od roku 2014. I přesto mají ale tito dva bývalí partneři stále něco společného. Jsou to jejich dvě dcery, které jsou již dávno dospělé, co více, starší Josefína dokonce nadělila svým rodičům vnouče!

Vanda Hybnerová se narodila 30. září 1968. Její tatínek byl slavný mim Boris Hybner. Ačkoliv by ji rodinné zázemí už od počátku mělo nasměrovat k herectví, prve vystudovala grafickou školu. Pak už ale její kroky směřovaly na pražskou DAMU, kde herectví skutečně studovat začala.

Kromě hraní ve filmech a seriálech, se pohybuje také na divadelních prknech a její hlas můžete slyšet také z úst zahraničních herců. Dalším polem její působnosti je totiž i dabing. Je také autorkou mnoha divadelních her.

Dva slavné herecké rody se spojily v roce 1993

Saša Rašilov se narodil 26. července 1972 na pražské Zbraslavi do slavné herecké rodiny. Tatínek byl kameraman, dědeček herec a jeho vlastní sourozenci se také pohybují u filmu.

Zajímavostí spojenou s tímto oblíbeným hercem je, že jeho rodiče chtěli, aby jeho jméno znělo přímo “Saša”. Nicméně v dobu, kdy se chlapec narodil, se vyloženě nabízelo pojmenovat jej Alexander. A to z podpory bratrství s tehdejším Sovětským svazem.

Hrdličky spolu začaly vrkat už na škole, okamžitě z toho byla láska jako trám, kdy o čtyři roky starší Vanda Hybnerová naprosto podlehla kouzlu a šarmu herci ze slavného uměleckého rodu. Saša Rašilov si Vandu Hybnerovou vzal v roce 1993.

O svém soukromí ani jeden z manželů nemluvil více než by bylo potřeba. Když ale začaly v jejich vztahu problémy, něco přeci jenom do médií prosáklo. "Po problémech v manželství, které bylo krásné a šťastné, kdy jsme vybudovali rodinu a všechno, co k ní patří, nastala krize," prozradil herec o jeho a Hybnerové dvacetiletém soužití.

V tu dobu již totiž partneři měli doma dvě krásné společné dcery, Josefínu a Antonii. Ani tato dítka ovšem krachující vztah nezachránila. Co více, velmi těžce rozchod svých rodičů nesla hlavně starší Josefína.

„Moje máma mi po obhájení bakalářky řekla: „Tak gratuluju, už jsme ani nečekali, že to doděláš.“ A popravdě? Já taky ne. Moje studium se rozbředlo, roztálo a postupně vypařovalo spolu s více či méně komplikovaným životem, jaký vedu,” prozradila před dvěma lety deníku Aha! Josefína Rašilovová.

Josefína udělala z novopečeného tatínka rovnou dědečka

Temné období naštěstí zvládla překonat a s oběma rodiči, ač rozvedenými, si užila i následnou promoci. „Promoce byla pěkná a noblesní, ani jsem neupadla. Rodiče byli společně v jedné místnosti i naproti sobě nenuceně a s úsměvem pili kafe v kavárně, a to pro mě bylo skoro víc než držet tubu s diplomem,“ svěřila se dnes již dospělá mladá dáma.

Než se ale starší dcera Rašilova a Hybnerové stala maminkou na plný úvazek, byla to pěkná divoška. Když se jí něco nelíbilo, nebála se to dát najevo. Takhle jednou ukázala na dotěrné fotografy vztyčený prostředníček, a to přímo před svou maminkou Vandou.

Mladší Antotnie následuje kroky svých rodičů a věnuje se herectví. Za svůj doposud kraťoučký život si už stihla zahrát po boku maminky Vandy v představení Očistec. Co se také oběma mladým dámám také nedá odepřít, je to, že rostou do krásy. Mají osatně po kom, Vanda Hybnerová je krásná žena a Saša Rašilov charismatický muž, který zraje jako víno.

