Mírně skloněná hlava, portrét lehce z profilu už jako holčina – tak ji známe z fotek a obrazovek. Je pro ni stejně typický, jako husté vlnité vlasy a účes. Berte to tedy jako malou nápovědu. Šarmantní dáma s kapkou italské krve, jež přelstila čas, je na Kavčích horách doma hodně přes půl století.

Chtěla být Barunkou

Stále velmi oblíbená hlasatelka chodila do dramatického kroužku, chtěla být herečkou – a mohla být naší první filmovou Barunkou. Jako studentka DAMU na ni vyhrála konkurz, tehdy však z natáčení Babičky sešlo. Milovala rozhlas, zvláště již přes padesát let uváděný zábavný pořad Kolotoč plný zajímavostí ze světa vědy a techniky, populárních písniček, humorných scének a anekdot. Představovala si sebe samu jako jeho moderátorku a ve skrytu duše o takové práci snila. Mladičká dívka tehdy netušila, že se za pár let stane televizní legendou, a že také její hlas půjde jednou do éteru.

Psal se rok 1967, když maminka jejího spolužáka Jaromíra Hanzlíka jako asistentka režie sháněla do připravovaného pořadu Poštovní schránka (později Dopravní magazín) neokoukanou tvář. Pohledná tmavovláska s hustými vlnitými kadeřemi ji na fotce, kterou jí dal její syn, velmi zaujala. Své doby velmi oblíbený čtrnáctideník pro vojáky pak pět let uváděla s Eduardem Hrubešem.

Domácí kamarádka

Na více než dvacet let se pětinásobná držitelka TýTý coby Hlasatelka dne stala „domácí přítelkyní a kamarádkou“ díky lásce. Nerozumíte? V roce 1972 se provdala za brněnského televizního režiséra Petra Obdržálka, který přešel do pražského studia. V té době bylo, ať psaným či nepsaným pravidlem, že manželé na stejném pracovišti působit nesmí. Pro mladou paní s neobvyklým křestním jménem, které se, jen tak mimochodem, ocitlo v kalendáři namísto dne VŘSR až po sametu, se našlo místo televizní hlasatelky.

Byť měl každý divák svého „miláčka“, televizní hlasatelé byli všeobecně velmi oblíbení a dokonce udávali módní trendy, přestože byli vidět jen od pasu. Na halenky, šaty a módní doplňky, pro pány saka a košile dostávali dvacet tisíc korun na rok. Co ale hlavně, stali se pomyslnými členy domácnosti. „Opravdu jsme byli jejich domácí přátelé,“ zavzpomínala u příležitosti 70. výročí televizního vysílání (od 1963) a pokračovala: „… kromě pozdravů se s námi (diváci) radili či dokonce svěřovali se svými bolístkami a starostmi. Dokonce čekali i na radu.“

Na jejich dopisy odpovídala a dárky od nich dostávala do roku 1995, tedy do doby, než byla pozice hlasatele zrušena. Pokud čekáte na nápovědu, možná vám pomůže, že se o ní v legraci říká, že je to hlasatelka, která rozdělila republiku. Byla to právě ona, která se posledních pár minut před tím, než vyletěly špunty z lahví sektu na uvítání Nového roku, rozloučila s diváky na Slovensku a ohlásila vznik samostatných republik.

Desetiletí jako voda

Vzhledem k tomu, že politika šla mimo ní, rudou knížku s hvězdou nevlastnila a její podpis najdeme jen na fotkách jejích fanoušků, „přežila“ v televizi normalizační léta. Od roku 1993 uvádí pořad o zajímavých výročích týdne s názvem Kalendárium, jenž režíruje její manžel. Spolupracuje na scénáři, který si upravuje, aby jí seděl, vyhledává si informace a zajímavosti a trefné citáty, které miluje. Nejenže se tak stále vzdělává, což si náramně pochvaluje, ale procvičuje si paměť, neboť se texty učí nazpaměť, a tak se udržuje mentálně fit.

Osmasedmdesátiletá, skutečně nestárnoucí bývalá hlasatelka peníze za estetické či plastické úpravy neutrácí, důsledně ale dbá na odlíčení a péči o pleť. Za svůj mladistvý vzhled prý vděčí genům po mamince, která je napůl Italka, ale především duševní pohodě a optimistické mysli. Ve fyzické kondici se udržuje pravidelným ranním cvičením, procházkami s pejskem, prací na zahradě a plaváním. Desetiletí uplynula jako voda a snad si toho ani nevšimla, jelikož je stále plná energie a činorodá. Na stárnutí tak nemá čas.

Je ještě třeba nápověda?

Pokud byste ji snad přeci jen nepoznali, pak ještě napovíme, že v první polovině 70. let uváděla Televarieté Vladimíra Dvořáka, na kterého vzpomíná jako na velmi příjemného a laskavého člověka „s diamantem v srdci“, který jí v začátcích velmi pomohl. V 90. letech byla moderátorkou pořadů Vstupte, prosím a Neznámé osudy známých. Ač to není Kolotoč, nakonec se do rozhlasového studia dostala. Spolupracovala s Českým rozhlasem a Rááádiem Impuls. Namlouvá televizní dokumenty a naučné pořady, příležitostně moderuje i mimo televizní kamery.

Bývalí oblíbení a známí hlasatelé Marie Tomsová, Marie Retková a Alexander Hemala s pořadem Hlasatelé v akci vystupují v rozhlase a naživo po celé republice. Vyprávějí příběhy a povídají si s diváky. A která z těch uvedených televizních hlasatelských ikon to je? Ani jedna. Jsou čtyři. Tou třetí dámou je hlasatelka, o které jsme si povídali. Její jméno je Saskia Obdržálková. Tedy to je její příjmení, které má napsané v osobních dokumentech a občanském průkaze. My ji známe jako Saskii Burešovou.

Jako hlasatelku si ji můžete připomenout na následujícím kratičkém videu:

Zdroj: Youtube

A jak vypadá dnes? Zde je se svým manželem, ale na foto jen pár dní staré ještě můžete mrknout do galerie. Je na ni při křtu kalendáře Nadačního fondu Šťastná hvězda – Muž roku 2025 a Anděl mezi zdravotníky 2025. Poznali jste ji hned? Určitě ano, paní Saskia je stále ta známá „tvář“ z televize.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Manželé Obdržálkovi jsou spolu již padesát dva let

Zdroje: www.idnes.cz, zena.aktualne.cz, www.denik.cz