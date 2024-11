Externí autor 9. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Moderátorka Saskia Burešová je vyhlášená mimo jiné svým precizně upraveným účesem, který již léta nemění. Víte ale, jak vypadala dávno předtím, než objevila svou ikonickou image? Na fotografiích z mládí byste ji možná ani nepoznali!

Saskia se narodila na Slovensku poblíž maďarských hranic v době, kdy tam její rodiče pobývali na služební cestě. Jméno jí vybrali podle manželky slavného malíře Rembrandta.

Už v dětství bylo jasné, že inklinuje k uměleckému prostředí. Chodila do dramatického kroužku a dokonce získala několik malých dětských rolí ve filmu. Když se proto po maturitě rozhodovala, co dál, zamířila na DAMU.

Tam se seznámila s Jaromírem Hanzlíkem, se kterým se z nich stali dobří kamarádi. On sám přitom po letech vzpomínal, že právě on má prsty v tom, že se Saskia Burešová dostala do televize.

Do televize ji dostal Hanzlík

Jeho maminka totiž pracovala jako asistentka režie a zrovna sháněla pro nový pořad zajímavou a neokoukanou tvář. Proto jí Hanzlík doporučil právě Saskii, a tak ve dvojici s Eduardem Hrubešem začala moderovat Poštovní schránku, což byl čtrnáctideník určený zejména pro vojáky.

Tehdy nosila kudrnaté vlasy po ramena, s jakými ji známe i dnes, ale jejímu kolegovi Hrubešovi připadalo, že by jí pro účely natáčení prospěla změna, a tak si nechala narůst dlouhé vlasy.

V roce 1972 se provdala za režiséra Petra Obdržálka, a tak musela změnit pracoviště. Tehdy totiž platilo pravidlo, že manželé nesmí pracovat spolu. Redakci zábavné tvorby proto vyměnila za post hlasatelky.

S manželem se potkává i v práci

Tam se velmi rychle vypracovala a stala se jednou z nejoblíbenějších. Kromě toho se dostala také k moderování a na kontě má přes dvě desítky pořadů. Později byli ale televizní hlasatelé jako překonaný koncept zrušeni, a tak zůstala pouze u pozice moderátorky.

Od roku 1993 moderuje známý pořad Kalendárium, který režíruje její manžel. Spolupracovala také s několika rozhlasovými stanicemi a začala mimo jiné namlouvat komentáře k populárně naučným pořadům.

Že se se svým mužem potkává nejen doma, ale také v práci, známé moderátorce prý vůbec nevadí a ponorková nemoc se jim úspěšně vyhýbá. „Na pracovišti ho absolutně respektuji, tam jsem takhle malinká. Doma si to mohu trochu vynahradit,” řekla Saskia Burešová pro Expres.cz s úsměvem.

Make-up v soukromí téměř nenosí

Spokojeně spolu žijí a radost jim dělají také dvě vnučky, které jim nadělil jejich jediný syn Petr. „Učím je vařit, chodíme na procházky a koukáme společně na filmy, máme na ně stejný vkus. Jako rodina držíme hodně při sobě,” sdělila moderátorka.

Co se týká jejího legendárního účesu, na ten je již roky patřičně pyšná. „Mám velkou výhodu, že mám kvalitní vlasy, mám jich hodně a umím se učesat. Je pravda, že během fénování mi trošičku omdlévají ruce. Divačky mě vždycky podezíraly, že nosím paruku,” svěřila se Saskia Burešová pro web Proženy.cz.

Stejně tak si hravě poradí i s make upem, ale je pravdou, že není jeho velká fanynka. „Doma ani na chalupě se nemaluji, musí si na mě zvyknout. I když tedy doufám, že ten rozdíl není tak třeskutý. Má pleť si musí odpočinout. Jako hlasatelka jsem nastoupila do služby v pět odpoledne a domů jsem kolikrát odcházela až o půlnoci. Na Silvestra jsem končila třeba až ve čtyři ráno a spočtěte si těch hodin. Kvůli světlům jsem nosila opravdu silný make–up, takže jsem vítala dny, kdy jsem jej mít vůbec nemusela,” vysvětlila.

