Situace, o kterých se můžeme jen domnívat, co jsou asi zač, v nás vyvolávají celou řadu domněnek. Bouři mezi vědci vyvolal i tento snímek NASA. Podivný objekt, který obíhá kolem Země a nikdo neví, co je zač.

A tak se roztrhl pytel spekulací, u kterých stále nevíme, jak moc nám danou záhadu pomohou objasnit. A jestli vůbec.

Tento snímek NASA vyvolal mezi vědci bouři

Ačkoliv je to obyčejná fotografie, příběh kolem ní tak jednoduchý není. Dokonce se odvolává na slavného Nikolu Teslu a další příběhy.

Jestli však za touto fotografií stojí Tesla nebo jakýsi přešlap kosmonauta, zatím nevíme. Co přesně se tedy na snímku, jenž mezi vědci vyvolal bouři, vlastně nachází?

Některé zprávy nás totiž dokáží doslova zavalit pochybnostmi a my tak nevíme, na čem se v dané chvíli nacházíme, a na čem vlastně sami jsme. Možná, že jsme jen napoprvé nepochopili, co se nám někdo jiný snažil sdělit a možná to ani reálné vysvětlení nemá.

Přesně takový zmatek se povedl vyvolat také NASA, když zachytila jakýsi podivný objekt poblíž naší planety. Netrvalo dlouho a fotky si všimly všechny novinové plátky a veřejnost tak měla ornou půdu k nekončícím teoriím. "Mimozemský objekt zřízený před více než 12 000 lety za účelem špehování lidí byl sestřelen elitními vojáky iluminátů, tvrdí lovci UFO," objevilo se kdesi na internetu. To vyvolalo bouři nejen mezi vědci, ale také mezi lidmi, protože nikdo nevěděl, co je tento objekt vlastně zač.

Podivný objekt obíhá kolem Země a nikdo neví, co to je

Nešetřilo se ani konspiračními teoriemi, které přicházely s vysvětlením, že objekt putující kolem Země není rozhodně žádnou novinkou. Údajně se o něm ví už celkem 120 let. Právě před takovou dobou měl být poprvé u Země spatřen.

Vznikaly teorie, že jde o mimozemskou kosmickou loď, která se pohybuje na polární dráze poblíž naší planety, jejíž cílem je nás sledovat. K tomu se přidaly spekulace, že právě NASA o tomto procesu ví, ale lidem nic říkat nechtěla a snažila se celou situaci hezky utajit.

Z podivného objektu obíhajícího kolem Země se tak rychle stala legenda, za kterou si každý schoval přesně takové vysvětlení, jaké on sám chtěl a jaké se v tu chvíli zrovna nabízelo.

Vše však nakonec na pravou míru uvedl Jerry Ross, astronaut STS-88, který řekl, že podivná věc na snímku NASA je obyčejný satelit, kterému se přezdívá "Černý rytíř". V době, kdy došlo k pořízení snímků, byl navíc satelit uprostřed výstavby.

