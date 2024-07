Externí autor 6. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Vcelku nenápadně působící rostlina s drobnými světle fialovými květy v sobě skrývá neobyčejnou moc. Umí přinášet zdraví i omlazovat.

Staré kořeny

Saturejka, latinsky satureja hortensis, pochází z jihovýchodní Asie a hojně se rozšířila ve Středomoří, odtamtud dál do Anglie a Ameriky. Je to jednoletá bylina, která dorůstá výšky asi třiceti centimetrů. Není náročná na půdu, ale potřebuje hodně slunce a pokud má příliš mnoho vody, hrozí uhnití.

Staří Římané ji používali především jako koření v kuchyni. Jméno saturejky údajně pochází od satyra, antického mýtického stvoření s horní polovinou těla lidskou a dolní polovinou kozlí. Satyrové byli velmi chtiví erotických hrátek… a ostatně saturejce jsou přisuzovány afrodiziakální účinky.

Dají se s ní kořenit hůře stravitelná jídla, třeba luštěniny, uzeniny, hrachová polévka, protože pomáhá povzbudit zažívání. Působí proti nechutenství a poruchám příjmu potravy.

Z římských kuchyní ji vytlačil černý pepř. Ovšem ve chvíli, kdy byl pepř velmi drahý, saturejka – nazývaná někdy také oslí pepř – slavila vítězný návrat.

Zdroj zdraví

Krom povzbuzení chuti k jídlu i k milování je saturejka také kardiotonikum, tedy srovnává krevní tlak. Působí protizánětlivě, takže ji lze využít k zajištění lepšího hojení ran i vnitřně proti zánětu průdušek. Pomáhá dokonce i na astma, kašel a bolesti v krku.

Celkově saturejka pomáhá od křečí, likviduje bakterie a plísně. Lze z ní vyrábět přípravky do koupele, tinktury, silice, čaje, či ocet, který je skvělý jak do salátu, tak na aplikaci na kůži třeba po komářím štípnutí.

Zásadní účinky má saturejka právě na pleť. Dají se využít lístky, květy i nať, nejvhodnější je smíchat s tymiánem, šalvějí a rozmarýnem. Stačí dvě polévkové lžíce této směsi, vložit do sáčku, ten do litru studené vody. Vše necháte louhovat do následujícího dne. Následně je potřeba byliny vyjmout, vodu krátce povařit a vylít do připravené lázně.

Výsledek je nesmírně osvěžující a pomáhá proti kožním problémům. V koupeli je potřeba setrvat alespoň deset minut a pak už se nesprchovat, aby účinek setrval.

Další možnosti pro krásnou pleť

Stejným způsobem, tedy louhováním, případně povařením a necháním ochladnout před použitím, lze vytvořit i pleťovou vodu.

Podobné účinky na pokožku může poskytnout vlažný čaj ze saturejky. Lžičku byliny zalijte v hrnku vroucí vodou a nechte vylouhovat patnáct minut. Pokud se ho po ochladnutí rozhodnete vypít, podporuje trávení i dýchání; ale nedávejte si víc jak čtyři šálky denně.

Všechny tyto přípravky jsou přírodní pomocí pro mastnou pleť. Zbaví ji nečistot, projasní, osvěží a ozdraví. S pomocí saturejky lze bojovat proti podrážděné pokožce, proti akné, ekzémům, zánětům kůže, hmyzímu štípnutí, otokům apod.

Tohle tajemství přírodního osvěžení se naštěstí neztratilo a naši předkové si ho dokázali předat. Obzvlášť po padesátém roku života se mnoha lidem pleť začne mastit, případně trpět na zarudlé skvrny.

Proto neváhejte a vyzkoušejte saturejku na vlastní kůži.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.drugs.com, www.novinky.cz