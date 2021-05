Stane se Saturnův měsíc Titan druhou zemí? Vědci zde předpokládají život

Stane se Saturnův měsíc Titan místem pro život?

Foto: Profimedia

Fascinace člověka vesmírem nás nutí k tomu, že mimo jiné pátráme i po tom, jsme-li jedinou civilizací ve vesmíru. Snažíme se objevit planety, kde bychom mohli žít, až si Zemi definitivně zničíme. Chceme se vydávat na měsíc, kupujeme si tam pozemky a rezervujeme lety. Je však možné žít Titanu, Saturnově měsíci, kde je pravděpodobně život proveditelný?

Geologická mapa Saturnova měsíce Titanu, který je považován za slibného kandidáta pro hledání života mimo Zemi, existuje. Vědci se navíc domnívají, že je zde dost energie na to, aby zde mohli v budoucnu žít lidé. Energii by bylo možné na Titanu vyrábět buď z jaderných elektráren nebo větrných turbín. I když je Titan od Slunce asi desetkrát vzdálenější než Země, lidé by podle vědců mohli žít i ze sluneční energie.

Je zde kapalina, což je základ pro život

Titan má se Zemí některé společné znaky – hustá atmosféra ho chrání před vesmírnou radiací, a navíc se na jeho povrchu nachází kapalina. Právě díky tomu je možné, že by se sem mohl přestěhovat život v rámci lidské kolonizace.

Podle vědců z Kalifornského technologického institutu a Planetárního vědního institutu má se Saturnův měsíc stává druhým nejdůležitějším místem po Marsu, kam by se mohla lidská civilizace přemístit.

Komponované ztvárnění Saturnu a jeho čtyř měsícůZdroj: Profimedia

„Právě organické látky jsou velmi důležité pro případnou možnost života, o kterém si mnozí z vědců myslí, že by se mohl vyvinout v tekutém oceánu v ledové kůře Titanu,“ řekla planetární geolog Rosaly Lopes z Laboratoře tryskového pohonu NASA v Kalifornii.

"Organický materiál může proniknout dolů do oceánu, což případně poskytne živiny pro život, který se tam posléze vyvine,“ dodala Lopes.

Samozřejmě že se nad celou teorií stále vznáší mnoho otazníků. Složení Titanu není zatím známo a neví se, zda má měsíc dost radioaktivních látek. V každém případě je zde ale dostatek metanu, který by bylo možné používat jako pohon raket, které by pak zkoumaly další krajinu měsíce. Metan jako uhlovodík by kvůli nedostatku kyslíku nebylo vhodné spalovat přímo, zato pro rakety by byl skvělým využitím.

Voda a vítr

Kapalina na Titanu není voda, stále je však využitelná na energii, i když je z větší části tvořena

uhlovodíky. I když na Titanu neprší a zásobárny vody se tak netvoří, je zde mohutný příliv a odliv. Slapové jevy vznikají díky silné gravitaci Saturnu.

„Jsme si poměrně jistí, že na Titanu probíhá silný příliv a odliv každý den. Jestli chcete spolehlivou energii, o které víte, že bude dostupná, pak bych se na Titan vydal," dodává americký vědec Lorenz.

Ve vyšších vrstvách Titanu fouká silný vítr, využitelný pro větrnou energii. V těchto místech by se tak mohly jednou "vznášet" větrné turbíny, na jejichž výrobu však dosud neexistuje technologie.

Slunce

Aby bylo možné využít sluneční energii, musely by se na Titanu vystavět solární panely.T ěch by muselo být obrovské množství, jelikož je měsíc vzdálen od slunce příliš daleko a dopadá na něj zhruba setina slunečního záření, jež musí navíc projít atmosférou.

„Nejjasnější den na Titanu je jako soumrak na Zemi," vysvětluje astronomka Sarah Hörstová.

Na život 300 milionů lidí na Titanu bylo potřeba rozmístit solární panely na celé desetině plochy měsíce, což zhruba odpovídá rozloze Spojených států.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) chce provést další zkoumání Saturnova měsíce Titanu v roce 2026. Bezpilotní letoun Dragonfly by měl dorazit do cíle osm let po jeho vzletu, a v plánu je, že bude po Saturnově měsíci létat a zkoumat různá místa. Měl by potvrdit nebo vyvrátit teorii, že je zde možný další biologický život.

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2854499-nasa-posle-dron-na-saturnuv-mesic-titan-bude-tam-hledat-zivot

https://www.national-geographic.cz/clanky/na-saturnove-mesici-je-kyslik-je-mozne-na-nich-hledat-zivot.html

https://www.national-geographic.cz/clanky/vedci-zmapovali-saturnuv-mesic-jake-tajemstvi-skryva-20191121.html?photo=1

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/titan-energy/r~fbb646bc66d711e7bc2d0025900fea04/