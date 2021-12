Keltské válečníky cvičila krásná rusovlasá kněžka: Učila je boji i sexu

Scáthach

Foto: Vita Vladimirovna/Shutterstock.com

Její jméno v gaelšine znamená "stín". Vlastnila školu pro hrdiny, ve které z mladíků vychovávala velké vojáky. Scáthach, irská bojovnice ze starých legend.

Než mohli budoucí válečníci vůbec požádat rusovlasou krásku o pomoc, museli ji nejdřív najít a proniknout do její pevnosti Dun Scaith. Ta se měla nacházet na ostrově Skye severozápadně od Skotska. Cesta k Hradu stínů však nebyla „procházkou růžovou zahradou". Dalo se k němu dostat buď po Irském moři, známém svými rozbouřenými vodami nebo po Atlantiku, podél skalnatých ostrovů západního Skotska.

Ani po strastiplné plavbě neměli mladíci vyhráno. Bránu Dun Scaith střežila Uathach, dcera učitelky bojových umění. Aby je vpustila dovnitř, museli ji porazit.

Isle of Skye, Skotská vysočina.Zdroj: Profimedia.cz

Scáthach

Rusovláska byla proslulá svými metodami výcviku. Válečníky učila skákat o tyči přes hradní zdi, bojovat pod vodou nebo používat ostnaté kopí vlastního vynálezu, gáe bolg. Pokud někdo trénink nepřežil, jeho smůla.

Legendy vypravují, že dlouhonohá kráska válečníky nezasvěcovala pouze do tajů boje, ale také jim ukazovala, jak ovládnout ženský klín. Odměňovat tak měla například i svého nejslavnějšího žáka Cúchulainna.

Cúchulainn

O Cúchulainnovi se píše v Ulsterském cyklu z konce 11. století. Jako malý chlapec si vybral krátký život válečníka a nesmrtelnou slávu. Nebýt Scáthach, sen by se mu ale nevyplnil. Zamiloval se totiž do ženy jménem Emer. Její otec vztah neschvaloval. Dal Cúchulainnovi podmínku. Ruku své dcery mu dá pouze tehdy, pokud přežije výcvik na Hradě stínů. Mladý muž souhlasil a na ostrově strávil celý rok. Naučil se bojovat s kouzelným oštěpem gáe bolgem, vyrobeným z dračí kosti. Vrhal se nohou a po zabodnutí do masa se rozložil do třiceti hrotů. Z těla se mohly odebrat pouze vyříznutím.

Když se vrátil domů, otec jeho milované odmítl svatbu povolit. Cúchulainn proto zaútočil na jeho hrad a povraždil všechny nepřátele. Získal nejen ruku Emer, ale také zlato a moc.

Kněžka

Scáthach nebyla jen schopnou učitelkou a bojovnicí, byla také mocnou čarodějkou, která dokázala věštit budoucnost. V irské mytologii má své nezastupitelné místo jako bohyně mrtvých. Jejím úkolem bylo prohledávat bitevní pole a duše zemřelých doprovázet na jejich „cestě smrti". Také se o ní říkalo, že je oporou při truchlení nad ztrátou milovaného člověka.

Zdroj: Youtube

