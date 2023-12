Externí autor 13. 12. 2023 15:48 clock 4 minuty video

Na dně jezera, v hloubce 40 metrů pod vodou, bylo objeveno starověké "ztracené město" a je dokonale zachovalé. A to právě díky zatopení sladkou vodou, která ho chrání před vnějšími vlivy. Neuvěříte, jak krásné je toto Lví město. Nyní láká potápěče z celého světa. Bylo totiž zpřístupněno veřejnosti.

Shī Chéng (čínsky doslova „Lví město“) je starobylé podmořské město ležící pod jezerem Qiandao v čínské provincii Zhejiang. Město bylo v roce 1959 zatopeno čínskou vládou za účelem industrializace poté, co byla pro provincii Če-ťiang zapotřebí přehrada s vodní elektrárnou. Město Shi Cheng bylo postaveno za dynastie Tang v roce 621 n. l., takže je staré téměř 1400 let. Lví město bylo poměrně velké, asi jako 60 fotbalových hřišť.

Zdroj: Youtube

Tisíce ostrovů

Jezero Qiandao, známé jako jezero Tisíce ostrovů, je rozlehlá sladkovodní plocha o rozloze 573 km². Název pochází ze skutečnosti, že se v jezeře nachází více než tisíc ostrovů. Pohled na toto vodní království ze shora je dechberoucí. Tato jezerní plocha byla vytvořena uměle na příkaz čínské vlády.

close info national geographic zoom_in Shi Cheng Lake China

V roce 1959 bylo potřeba uvolnit místo nové vodní elektrárně. Současně bylo z města vystěhováno 300 000 obyvatel, kteří pocházeli často z rodin, která ve městě žila po celá staletí. Původní obyvatele spojovalo se Lvím městem národní dědictví a kultura.

Pozoruhodné město

Shi Cheng je považován za nejpozoruhodnější čínské město. Značná část jeho domů, svatyň a celých ulic, byla zachráněna právě zatopením sladkou vodou do výšky několika desítek metrů. Město se tak vyhnulo obvyklým přírodním vlivům, jako je vítr, déšť, eroze a sluneční záření. Dokonale zachované jsou detailní kamenické práce s draky, fénixy a historickými nápisy, z nichž některé pocházejí již z roku 1777.

close info National Geographic Chinese zoom_in Shi Cheng China

close info National Geographic Chinese zoom_in Shi Cheng China

close info National Geographic Chinese zoom_in Shi Cheng China

close info National Geographic Chinese zoom_in Shi Cheng China

close info National Geographic Chinese zoom_in Shi Cheng China

Město je neobvyklé také tím, že mělo 5 městských bran a věží, oproti běžným 4. Předpokládá se, že město Shi Cheng pochází ještě z doby dynastie Chan-tung (25-200 n. l.). Podle BBC je architektura spojena s dynastiemi Ming a Čching. Silnice Lvího města obsahují 265 kamenných oblouků z roku 1777 a městské hradby pocházejí ze 16. století.

Ráj potápěčů

Město bylo oficiálně znovu objeveno v roce 2001. Tehdy byla zahájena expedice s cílem zjistit, co se stalo s potopenou metropolí, která se nachází zatopena pod vodou. První potápěči zjistili, že Shi Cheng je z velké části neporušený a mnoho struktur, řezbářských prací, strážných lvů a oblouků je stále zachováno. Potápěči a výzkumníci se snaží stále zmapovat a zdokumentovat Atlantidu východu a hledají ochranná opatření, která by zabránila jeho poškození. Město bylo prohlášeno za historickou památku pod ochranou provincie Če-ťiang.

Zlatý Grál turistiky

Podle serveru Indy100 je Shi Cheng díky ponoření do sladké vody stále v dobrém stavu a voda jej bude chránit i nadále. Tento podvodní svět byl v roce 2017 byl zpřístupněn veřejnosti. Zkušení potápěči z celého světa se nyní sjíždějí do čínské provincie Če-ťiang, aby se podívali do města, které má zmíněnou přezdívku „Lví město“. Je to, protože se nachází v blízkosti hory Wu-ši neboli „Pěti lvů“.

close info Carolyn Wang zoom_in Shi Cheng China

close info Carolyn Wang zoom_in Shi Cheng China

close info Carolyn Wang zoom_in Shi Cheng China

close info Carolyn Wang zoom_in Shi Cheng China

close info Carolyn Wang zoom_in Shi Cheng China

close info Carolyn Wang zoom_in Shi Cheng China

Zájem o město vyvrcholil v roce 2011, kdy snímky zveřejnila čínská národní geografie. Původ města zůstává nadále nejasný. Podstatné části města nebyly dosud objeveny. Pokud vás láká průzkum v hloubkách tajemného jezera, ujistěte se, že víte, co děláte. Návštěva jezera je vyhrazena pouze pro lidi s vysokou úrovní zkušeností, zejména v nočním, hlubinném a průzkumném potápění.

Zdroje: mymodernmet.com, www.atlasobscura.com, www.chinadiscovery.com