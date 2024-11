TikToker Josh rád hledá a prozkoumává nikým neobjevená a tajemná místa. Většinu z nich najde pomocí Google Earth, ale v tomto případě měl spíš štěstí. Uprostřed lesa totiž narazil na schody, které ho zavedly do místa, ze kterého mu ztuhla krev v žilách.

Tajemné místo

TikTokem Josh se zabývá objevováním míst, která budí respekt a hrůzu. Na jedno takové ale narazil zcela náhodou, během procházky lesem a jak později uvedl: „Toto místo jsem neměl objevit."

Josh během procházky narazil na tajemný vchod a jako správný průzkumník se vydal dál. Vše si natočil a následně zveřejnil na své sociální platformě. Video mělo nebývalý úspěch 18 miliónů shlédnutí.

Josh sešel po schodem kamsi do podzemí. „Zamířil jsem dovnitř, abych prozkoumal vchod, a pak jsem se ocitl v bludišti dlouhých tunelů a tajných místností. Tohle je rozhodně jedno z nejstrašidelnějších opuštěných míst, které jsem našel!"

Josh sestoupil do tunelu a došel k ocelovým dveřím. Ty ho zavedly k dalšímu schodišti hlouběji pod zem. Dostal se na místo plné prázdných místností, stále neměl tušení, co to je za místo, a tak šel najít nějaké stopy.

Cestou tajemným podzemím došel k podivným zeleným dveřím. Ty otevřel a za nimi objevil zvláštní zrezivělý předmět, který nebyl schopný identifikovat.

Ztuhla mu krev v žilách

Šel dál, až nakonec došel k místu, které díky bílým dlaždicím identifikoval jako záchody. V tu chvíli byl i on, jakožto ostřílený badatel, malinko vystrašený, když najednou něco zaslechl.

Schody uprostřed pralesa:

Zdroj: Youtube

I když se Joshem v tuto chvíli zmocnila panika, byl pevně rozhodnutý prozkoumat místo skrz na skrz. Šel dál, až došel k dalším dveřím. Ty vypadaly, jako by byly vyražené.

Za nimi se nacházela prázdná knihovna. Co tedy bylo tím záhadným zvukem, Josh dodnes netuší. Poté však našel další schody, které ho zavedly zpátky do „civilizace“.

Svou návštěvu tohoto podivného místa následně okomentoval slovy: „Ať to bylo cokoli, chtěli to udržet v tajnosti," uvedl Josh.

Video sklidilo na TikToku nejen velké množství shlédnutí, ale také mnoho komentářů, přičemž jeden uživatel napsal, že nechápe, proč se Josh vydal prozkoumat strašidelný vchod sám.

„Je to extrémně nebezpečný čin,“uvedl. „První pravidlo, když jdete na takové místo: Nikdy tam nechoďte sami. Nikdy nevíte, co tam můžete najít,“ dodal další člověk, který Joshovo video viděl.

Zdroje: www.vecernji.hr, www.ladbible.com, www.express.co.uk