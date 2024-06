Externí autor 3. 6. 2024 clock 3 minuty

Chválí vás vaše okolí i šéf, že jste mimořádně schopní a někam to dotáhnete? Nepochybujeme, že jste k tomuto ohodnocení přispěli vlastní pílí. Ale předpoklady k tomu zvládnout ledacos si s sebou nesete už od narození. Zejména, pokud jste se narodili v následujících znameních zvěrokruhu.

V první řadě je třeba říci, že označení mimořádně schopný, tak úplně nemusí znamenat, že až skončíte s prací hodinového manželka, naskočíte do týmu vědy, v němž vyřešíte problém černé díry, a hned po té se vrhnete na řešení globálního oteplování.

Jak vyplývá z níže uvedených znamení, někdy stačí i jedna vlastnost, nebo spíš superschopnost, která vás katapultuje do party lidí, kteří zkrátka umí.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Lidé narození ve znamení Kozoroha jsou skutečně mimořádně schopní, jelikož v případě potřeby projdou i zdí. Touží po profesionálním úspěchu a nebojí se tvrdě pracovat, aby ho dosáhli. S jejich realistickým a jasně koncipovaným postojem se jim to obvykle podaří.

Pro Kozoroha je typická nebojácnost a vytrvalost, s chladnou hlavou si prošlapává cestu k úspěchu a všechny překážky odhazuje lopatou. Sice se přitom místy dost nadře, ale jeho extrémní sebekázeň mu nedovolí uhnout. Jak v práci, tak v soukromém životě málokdy sejde z cesty. Co si budeme povídat, svým postojem tak trochu připomíná buldozer. Protlačit se k cíli, leckdy za každou cenu.

To, že o něm mluví jako o schopném člověku, nemá zadarmo. Nevidíte ho, že by jen tak lelkoval nebo se někde poflakoval. Když už není v práci, tak alespoň neustále pracuje na sobě. Dokonale perspektivní jedinec...

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani si nelámou hlavu s žádnou výzvou, protože do ní zkrátka jdou. Věří si, že jsou dostatečně schopni k tomu ji překonat. I kdyby byla sebesložitější, zakousnou se do ní a splní ji. V tomhle bodě se jim hodí jedna jejich vlastnost, a sice, že milují riziko. Proto moc nepřemýšlí o možných hrozbách. Jsou to takoví supermani.

Kompromis pro Berana nepřipadá v úvahu. Je motivovaný k úspěchu, ten jediný ho zajímá. Však se taky na něj nadře, i když je fakt, že dopředu ho ženou i ambice. V pracovním kolektivu díky svému nasazení Beran často rychle stoupá po kariérním žebříčku, protože je brán jako schopný a perspektivní člen týmu.

Víte, že se mimořádně schopní lidé neradi podřizují? Proto Berana nejčastěji najdete ve vedoucích pozicích. Pravdou ale je, že si své místo rozhodně zaslouží. Kromě toho si dobře vede i v podnikatelské sféře.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Lidé narození ve znamení Střelce jsou výjimečně schopní motivátoři. Jako rození optimisté sice vnímají realitu, ale vždy se snaží spíš vidět hrnek zpola plný, než na půl prázdný. Vědí, co chtějí a díky svým ambicím to také získají.

I když jdou do výzev s nasazením, málokdy se cítí vystresovaní nebo vyčerpaní. Znají svoje schopnosti i limity, takže jsou vždy v klidu a nerozhodí je sebemenší zádrhel.

Střelec nebude každý den dělat to samé. Nudí ho rutina, zejména ta pracovní. Potřebuje dobrodružství. Proto se snaží neustále zdokonalovat a pracovat na sobě.

