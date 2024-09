Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Ikonická role mu vynesla nehynoucí slávu, k níž přispěl i jeho charismatický vzhled. Nikdy nezapomněl na svou rodnou zemi, přestože žil mnoho let na opačné straně zeměkoule. Poznáte námořníka na fotografii?

Narodil se devět let před druhou světovou válkou ve skotském Edinburghu. My jsme ho sice znali jako šmrncovního elegána, ale on vyrostl v chudinské čtvrti jako starší ze dvou synů řidiče kamionu a uklízečky. Rodina na tom byla tak špatně, že už v sedmi letech musel pomáhat živit rodinu rozvážením mléka.

Leštič rakví

Když mu bylo třináct, musel opustit školu a začal pracovat jako nádeník a dělník v ocelárně. V sedmnácti podepsal smlouvu do Royal Navy na dvanáct let, ale už po třech letech ho propustili kvůli žaludečním vředům. Tehdy získal první práci v showbyznysu jako filmový uvaděč. Kromě toho byl také zedníkem, plavčíkem nebo leštičem rakví.

Model

Při tvrdé práci získal pevnou a svalnatou postavu, která mu přinesla možnost reprezentovat svou zemi v roce 1950 na soutěži Mr. Universe. Tam si ho všimli producenti z jednoho muzikálu a nabídli mu menší roli. Přišel čas na lekce tance, zpěvu a herectví. Byl pracovitý a učenlivý, takže další role se začaly hrnout.

Herecké roky

Hned od počátku natáčení působil jako zjevení. S každým filmem získával stále větší úspěch. A přišel čas pro ikonickou roli v níž porazil mnohem známější herce. V řadě po sobě jdoucích snímků uchvátil miliony diváků a producenti jásali nad plnými pokladnami.

Jenže časem pocítil potřebu se vymanit z této role a zkusit něco nového. Povedlo se. Jeden ze snímků mu roce 1987 přinesl Oscara. V akčních filmech, na hony vzdálených od toho prvního dokázal, že muži a herci zrají jako víno. Na své konto si rovněž připsal řadu dalších významných ocenění. Poklonila se mu v tomhle ohledu nejenom Francie nebo Anglie, ale rovněž Hollywood.

Životní lásky

Poprvé se oženil s australskou herečkou proslulou svým sex-appealem a svůdným chraplákem, která si do vztahu přivedla dceru z prvního manželství. Spolu pak měli syna. Život s naším „neznámým“ byl podle herečky dost bouřlivý a tohle manželství údajně poznamenalo fyzické i psychické týrání.

Po rozchodu herečka prohlásila, že to byla právě ona ikonická role, která ovládla jejich životy. Nejspíš to byla pravda, protože ještě po letech ve spojitosti s hercem se skloňovalo právě její jméno.

Druhé manželství s o rok starší francouzskou malířkou a všestrannou umělkyní, s níž žil až do konce života, zůstalo bezdětné. Ona sama ale do vztahu přivedla tři děti ze svých předchozích manželství. Se svým mužem se velmi doplňovali, protože sdíleli lásku ke stejnému sportu a ona sama se jako produkční věnovala některým z jeho filmů.

Čekání na smrt

Konec života pro herce nebyl zrovna příjemný. Sice se dožil úctyhodných devadesáti let, ale po jeho smrti manželka prozradila, že poslední dva roky trpěl demencí, která mu postupně znemožňovala běžné každodenní úkony. Ostatně, i jeho syn se vyjádřil, že se herec, který se na konci života zcela stáhl do ústraní, necítí dobře.

Agent 007

Tak co, poznali jste, že na úvodní fotografii je Sean Connery alias James Bond? Rovněž zesnulá královna Alžběta II. Ho v roce 2000 povýšila do šlechtického stavu. Stal se z něj Sir Sean Connery. Při slavnostním udílení tohoto titulu měl na sobě tradiční skotský oděv, kiltu černé a zelené barvy. Byl to vzorek klanu MacLeod, ke kterému patřila jeho matka.

