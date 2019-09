Frustrovaný Sean Connery: James Bond mi zničil život, nenávidím ho

I když s oblibou nosí sukni, patří mezi nejvýraznější sexuální symboly 20. století. Sean Connery (82) za to vděčí zejména postavě Jamese Bonda, kterou paradoxně dlouhá léta nesnášel.

Natíral rakve, málem hrál fotbal za slavný Manchester United a pokoušel se prorazit jako kulturista. Až pak zaujal lidi od filmu. Ale hezky popořádku. Narodil se 25. srpna 1930 jako Thomas Sean Connery. „Bydleli jsme tehdy v posledním patře činžáku v Edinburghu. Neměli jsme koupelnu ani teplou vodu. Záchod byl na chodbě čtyři patra pod námi," vzpomínal herec.

Otec Joseph se živil jako řidič náklaďáku a dělník v továrně, matka Eufemie byla uklízečka. „Máma s tátou hodně dřeli. Táta pracoval v gumárně na rohu ulice. Chodíval do práce na desátou ráno a končil v deset večer. Doma jsme ho moc neviděli. Mně ale nic nechybělo, neměl jsem žádné srovnání. Svým způsobem jsem byl svobodný," pokračoval Connery.

Když mu bylo osm let, narodil se bratr Neil. Matka kvůli němu musela zůstat doma, a tak ruku k dílu musel přiložit i Sean. Při škole vystřídal řadu podřadných zaměstnání. Rozvážel mléko nebo pomáhal s úklidem.

Rvačka s gangem

S kamarády se donekonečna honil za míčem. „Když za války dočasně zavřeli školu, vůbec nám to nevadilo. Měli jsme aspoň víc času na fotbal. Ve třinácti jsem nechápal, proč bych se měl vracet zpět do lavice. Chtěl jsem pracovat, vydělávat peníze a hrát fotbal. A protože byla válka, procházelo mi to," řekl herec.

Pracoval jako natěrač rakví, tiskař, zedník, plavčík nebo řezník. Přivydělával si také jako model. V šestnácti se přihlásil k námořnictvu, na což později s hrůzou vzpomínal. Z vojenské služby ho po dvou letech vysvobodily vředy na dvanáctníku, což byl neduh, kterým jeho rodina trpěla po celé generace.

V roce 1953 mu kamarád poradil, aby se zúčastnil soutěže Mr. Universe. „Podle něj jsem na to měl díky tvrdé manuální práci. Tehdy jsem dělal pomocníka na stavbách a byl jsem samý sval. Tak jsem začal nacvičovat všechny ty směšné kulturistické pózy. Pořád nemohu uvěřit, že jsem to fakt dělal," smál se ještě po letech Connery. Sice skončil až třetí, ale všimli si ho lidé z divadla. „Přišel za mnou chlapík a pozval mě na konkurs do nějakého muzikálu," pokračoval.

Tehdy stál před zásadní volbou. Ve stejnou dobu si ho při fotbalovém zápase vyhlédl skaut Manchesteru United a nabídl mu smlouvu. „Tenkrát jsem se rozhodl pro herectví. Byla to možná ta nejchytřejší věc v životě, kterou jsem udělal," tvrdil.

O jeho tehdejší fyzičce svědčí i jedna kriminální historka. V biliárovém klubu si ho vyhlédl místní nechvalně známý gang a chtěl ho okrást. Connery se ale nedal a šestinásobnou přesilu nakonec po rvačce zahnal na útěk.

Zavražděná kariéra

Měl za sebou sotva pár rolí v divadle a několik štěků ve filmu, když za ním přišli tvůrci chystaného filmu Dr. No. Příběhu o nezničitelném britském agentovi nikdo nevěřil. Filmové studio dalo jen minimum peněz, takže tvůrci neměli dost na obsazení nějaké velké hvězdy jako Cary Grant, Rex Harrison či Christopher Lee.

Na roli Jamese Bonda se v roce 1961 konal velký konkurs, ale producent si mezi stovkami adeptů nevybral. Pak ale jeho manželka uviděla Conneryho v televizi a rozhodně prohlásila: „To je on, vypadá elegantně a sexy a má chůzi šelmy."

Proti se ale ostře postavil literární otec agenta 007 Ian Fleming, který si rozhodně nepřál, aby anglického gentlemana hrál skotský dělník. Při osobní schůzce s Connerym ale napětí brzy opadlo a muži si plácli. Fleming dokonce v dalších románech upravil postavu tak, aby měla skotské kořeny. Connery se upsal do role, která mu změnila život. V dobrém i zlém.

Na jedné straně se mu líbila náhlá popularita a slušné příjmy, ale zároveň byl čím dál víc frustrovaný. Podle smlouvy musel natáčet jednu bondovku za druhou. „Publikum si prostě přálo, abych hrál tuto roli. Cítil jsem se v pasti. Měl jsem pocit, že jsem svoji kariéru zavraždil. Když se považujete za charakterního herce, je to pro vás jako smrt. Nenáviděl jsem Bonda, nenáviděl jsem sám sebe, nemohl jsem se na sebe jako na Bonda ani podívat. Po celá léta jsem byl deprimován z toho, že mi tajný agent zničill můj vlastní život," bědoval Connery, který se nikdy netajil tím, že k hraní Jamese Bonda není potřeba žádný talent a stačí pouze kondice ragbisty.

Zničené manželství

Postava tajného agenta mu rozvrátila i soukromý život. V roce 1962 si ještě jako neznámý herec vzal už jednou rozvedenou kolegyni Diane Cilento (1933–2011), s níž měl syna Justina. Později na sebe začali žárlit. Hlavním důvodem ale nebyla nevěra, nýbrž práce. Ona mu záviděla popularitu, on jí zase její charakterní role. Manželství zkrachovalo v roce 1973. Tehdy už se Connery stýkal s francouzskou malířkou Micheline Roquebrune (*1929), kterou potkal v roce 1970 na golfovém turnaji v Maroku. Vzali se o pět let později a dodnes žijí ve spokojeném bezdětném manželství. Connery se i díky ní postupem času dokázal vymanit z krabičky Jamese Bonda.

Sexy darebák

Jeho zdraví bylo vždy pevné jako skála, proto v roce 1993 veřejnost zaskočila zpráva, že má rakovinu hrtanu a podstoupil chemoterapii. Connery je celý život silný kuřák, navíc na stejnou nemoc v roce 1972 zemřel jeho otec. Herec ale později všechny spekulace o rakovině popřel. Lékaři mu prý jen odstranili uzliny na hlasivkách.

V roce 2003 podstoupil další operaci, při níž mu z obou očí odstranili šedý zákal. Tehdy také oznámil, že odchází do filmového důchodu. Jeho poslední rolí byl dobrodruh Allan Quartermain ve fantasy Liga výjimečných.

O tři roky později mu lékaři operovali novotvar na játrech a v roce 2008 mu spravovali kost v rameni, kterou si naštípl při hraní milovaného golfu. V poslední době ho také sužují problémy se srdcem, přesto je na svůj věk v obdivuhodné kondici, nepotřebuje brýle ani hůl. S Bondem se prý už dávno usmířil. „Srovnal jsem se s ním. Je pro mě jako starý kamarád, který se mi tak trochu podobá. Je to zkrátka zatraceně sexy darebák," zasmál se agent ve výslužbě.



Co o něm nevíte

- Jako dítě byl velmi malý, ale ve 12 letech začal rychle růst. Jeho výška se zastavila na 188 centimetrech.

- O panictví přišel ve 14 letech s „jednou o dost starší dámou".

- Jamese Bonda si v letech 1962–1971 zahrál celkem šestkrát.

- Název první bondovky Dr. No, tedy Doktor Nikdo, v Japonsku přeložili jako Dr.? No!, což znamenalo Nechceme doktora!

- Connery za každou bondovku inkasoval zhruba sedm milionů dolarů. Pro srovnání: Daniel Craig nyní dostává přes 300 milionů.

- V roce 1987 dostal jediného Oscara za film Neúplatní.

- V roce 1999 jej časopis People vyhlásil Nejvíce sexy žijícím mužem. Tehdy mu bylo 69 let.

- Je velkým skotským vlastencem. S oblibou nosí kilt, tradiční kostkovanou sukni, a je členem středolevé Skotské národní strany.

- Na pravé ruce má od dob služby v námořnictvu vytetovaný nápis „Skotsko navždy" a kousek pod ním „máma a táta".- V roce 2000 jej britská královna povýšila do šlechtického stavu.

- Má vilu v Řecku, kde je jeho sousedem nizozemský král Willem-Alexander, s nímž se dělí o heliport.