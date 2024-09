Externí autor 15. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Trápí vás zahlenění? Vyzkoušejte tuhle něžnou bylinku, která vás nejenom zbaví hlenu, ale také posílí srdce. A podle jedné studie dokonce brání množení HIV viru v těle. Nemusíte pro ni chodit daleko, protože roste na každé zahrádce, ale i volně v přírodě.

Sedmikrásku obecnou neboli chudobku, cigánku, či husí kvítko, jak zní některé z jejích lidových názvů, dnes zahrádkáři považují tak trochu za plevel. Přitom je to vynikající léčivka, které bychom měli dát šanci.

Co obsahuje

V sedmikrásce najdete tritepensaponiny, saponiny, třísloviny, hořčiny, sliz, minerální látky, pryskyřice, organické kyseliny, flavonoidy, inulin, polysacharidy nebo stopy éterického oleje.

Zbaví vás hlenu

Po sedmikrásce byste měli sáhnout ve chvíli, kdy vás trápí záněty horních cest dýchacích nebo plicní onemocnění. Jde o to, že látky, které obsahuje, působí protizánětlivě. Funguje především jako antivirotikum. Tedy působí proti virům, které vyvolaly zánět a tím snižuje tvorbu hlenu. Kromě toho ale tlumí i záchvatovitý kašel, protože má na organismus zklidňující účinky.

Posiluje srdce i organismus

Sedmikráska obecná je sice drobná květina, zato obsahuje řadu zdraví prospěšných látek. Z výše zmíněných to jsou hlavně flavonoidy, což jsou antioxidanty, které chrání cévy a buňky před volnými radikály a tím i před kardiovaskulárními chorobami. S tím jí pomáhají další látky s antioxidačními vlastnostmi – polyfenoly. Výsledky jedné ze studií z roku 2023 ukázaly, že kromě antioxidačních, má sedmikráska i nefroprotektivní účinky a vliv na metabolismus lipidů, které souvisí se správnou funkcí srdce a cév.

Naděje pro HIV?

Není nic neobvyklého na tom, že vědci zkoumají různé rostliny pro tradiční použití a často v nich najdou látky, které mohou vykazovat další překvapivé souvislosti. To se stalo i v roce 2007, kdy proběhl výzkum látek obsažených v sedmikrásce. Na jedné ze studií se dokonce podílel tým českých vědců.

Jde o to, že v listech sedmikrásky byl nalezen inhibitor glykosidázy, který se zdá být podobný castanosperminu a dalším lékům proti HIV. Ten vykazuje silné antivirotické vlastnosti, tedy brání množení virů v těle.

Dalšími důležitými složkami, kterými se český tým vědců zabýval, byly saponiny, které se řadí mezi významné antivirové, ale také antibakteriální a fungicidní rostlinné složky.

Jak konzumovat sedmikrásku

Na zahlenění i ozdravení organismu je vhodný čaj, který připravíte následovně: jednu lžičku sušených květů nebo dvě čerstvých zalijete čtvrt litrem vroucí vody, zakryjete hrnek a necháte 15 minut louhovat. Po té slijete a pijete 2-3x denně. Pozor by si však měli dávat ti, kteří trpí systémovým onemocněním. Pro ně není dlouhodobá konzumace čaje vhodná.

Skvělý je i sirup ze sedmikrásek, který vás rovněž zbaví jarních a podzimních virů. Jeho příprava je snadná:

Asi 700 čerstvých květů sedmikrásky operete, vložíte do hrnce a spaříte vroucí vodou. Pak přidáte jeden a půl omytého a pokrájeného citronu i s kůrou. Necháte do druhého dne a následně přecedíte přes plátno nebo síto. Do tekutiny přidáte kilo krystalového cukru a na pomalém ohni vaříte, dokud nevznikne hustý sirup.

Co je dobré vědět

Sedmikráska je bezpečná k užívání. Přesto byste měli být opatrní ve chvíli, kdy jste v minulosti měli reakci na bylinky. V případě jakéhokoli onemocnění, je nutná konzultace s lékařem, jelikož se jedná pouze o podpůrné užívání.

Zdroje: www.ncbi.nlm.nih.gov, oxalis.cz, decinsky.denik.cz, www.pharmapoint.cz, theherbalhub.com