Vesmír je velmi odlišné místo od Země a jeho podmínky mohou být pro lidský život velmi nebezpečné. Při rozbalení sendviče ve vesmíru by se mohlo stát několik věcí. Ani jedna z nich by vás k jeho vesmírném pojídání nemotivovala…

Pokud byste zkusili sníst ve vesmíru sendvič, patrně by vás potkal jeden z těchto tří scénářů.

Jedna, dva, nebo tři?

Za prvé, sendvič by se mohl rozptýlit po okolí, pokud by nebyl držen v ruce. Bez gravitace by se předměty neudržely ve své poloze a sendvič by se mohl rozptýlit po celé kapsli nebo lodi.

Za druhé, sendvič by mohl být příliš suchý, protože vesmír je velmi suché místo a vlhkost se v něm velmi rychle vypařuje. Sendvič by se tedy stal tak suchý, že by byl nepoživatelný.

Za třetí, pokud by sendvič obsahoval některé druhy potravin, které by se mohly snadno kazit, mohly by být už zkažené. Vzhledem k nízkým teplotám ve vesmíru by se potraviny zřejmě velmi pomalu rozkládaly a mohly by ztratit chuť nebo by se mohly stát nepoživatelnými.

Ve vesmíru jsou tedy podmínky velmi odlišné od těch na Zemi a je třeba brát v úvahu mnoho faktorů při přípravě jídla nebo pití.

Co udělal John Young?

To si na vlastní kůži vyzkoušel John Young, když propašoval sendvič s hovězím masem do vesmíru. Astronaut NASA John Young se nejvíce zapsal do historie svými procházkami po Měsíci v rámci mise Apollo 16. Jako velitel první mise raketoplánu se mu však ve vesmíru přihodila jedna vtipná historka. Propašoval totiž do vesmíru sendvič s hovězím masem, který si strčil do kapsy těsně před startem lodi Gemini 3. Bylo to 23. března 1965 a jednalo se o první americkou misi, při níž byli na palubě dva astronauti - Young a jeho kolega z posádky Gus Grissom.

Sendvič s hovězím masem vyvolal podle přepisu Gemini 3 krátký, asi minutový rozhovor mezi Youngem a Grissomem. Grissom sendvič ochutnal, ale rychle oznámil, že ho strčí zpátky do kapsy, protože se začíná rozpadat, i když voněl pěkně. Young naznačil, že sendvič byl "nápad… ale ne moc dobrý".

Krátce po návratu z mise domů Grissom vyprávěl o této chuťové zkoušce. "Kousl jsem, ale po celé kabině začaly plavat drobky žitného chleba," řekl a dodal, že si s Youngem užili příležitost uskutečnit několik skutečných 'prvenství' v kosmickém letu.

Skandál byl na světě

Tento nevinný a pro mnohé vtipný počin však vyvolal nečekaný skandál a kontrolu Výboru pro rozpočtové prostředky Sněmovny reprezentantů USA. Objevily se i obavy o bezpečnost, že drobky narušují provoz kosmické lodi. Nakonec byla přijata opatření, která mají zabránit nošení sendvičů s hovězím masem na palubu při budoucích letech.

Nabízí se však otázka, zdali tak Young neudělal schválně. Někdejší raná vesmírná strava byla totiž dost bez chuti a astronauti často museli vycucávat výživu ze sáčku. Hovězí s konzervou se pak skutečně objevilo na jídelníčku první mise raketoplánu v dubnu 1981, které opět náhodně velel Young.

Na návod, jak si připravit sendvič ve vesmíru, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.space.com, www.atlasobscura.com, airandspace.si.edu