Ochota o sebe pečovat a hezky se oblékat není omezená věkem. Chceme se líbit sobě i okolí, zároveň chceme mít jistou míru pohodlí. S věkem se zkrátka mění naše preference a požadavky. Nechte si poradit, jak si vybrat vhodné kalhoty – a čemu se vyhnout.

Těsné kalhoty

Těsně padnoucí kalhoty hezky vykreslí postavu a zdůrazní nohy, obzvlášť pokud je máte štíhlé. Kdo by to nechtěl? Jenomže příliš těsné kalhoty, tzv. skinny (které se navíc ještě zužují u kotníků), zejména z pevných materiálů, jsou pro člověka nad šedesát let už zásadně nepohodlné.

Komplikují předklánění a shýbání se, někdy i prostou chůzi. Omezují také krevní oběh, což je nepříjemné, pokud už tak máte s cirkulací problémy. Právě ten druh problémů, který se nezřídka objevuje u žen, jež mají dlouhé štíhlé končetiny a nízký tlak.

Široké nohavice

Kalhoty, které mají volné a široké nohavice, mohou působit mladistvě a uvolněně. Jenže pokud je střih přespříliš široký, hrozí zakopnutí a pád, který může mít pro seniora za následek nutnost dlouhé rekonvalescence. Záludné jsou v tomhle volně vlající materiály.

Ovšem volné nohavice jsou zároveň nesmrtelný trend, nosí je ženy nejrůznějšího věku, extrémně sluší těm, které jsou vysoké a štíhlé. Co si tedy počít, když je opravdu chcete?

Nejjednodušší je vybrat si rozumné, nepřehnané zvonáče, které se rozšiřují od kolen. U džín se tomuto střihu říká „bootcut“, protože se dá pohodlně nosit i přes vysoké boty (boots).

Jak jsou na tom bokovky

Bokovky, což jsou kalhoty s nízkým pasem, opět získávají na oblibě a stávají se módním trendem. Jenomže se v nich špatně sedí, především pokud sedíte delší dobu, protože tlačí na břicho.

Zároveň nízký pas způsobuje, že kalhoty nechrání a neudržují v teple oblast ledvin. Při libovolném předklonu mají bokovky sklon klouzat dolů a odhalovat záda. V zimě a na podzim tím pádem hrozí prochladnutí a zánět.

Pokud už toužíte po bokovkách a musíte je mít, pečlivě vyzkoušejte, jak je řešený pas, a jak vám sedí i v jiných polohách, než když stojíte nebo jdete.

Kalhoty s extravagantním zapínáním

Módní trendy jsou různé a návrháři jsou vynalézaví. Přicházejí tudíž s inovacemi v oblasti zapínání, jako jsou například řady maličkých knoflíčků, tenké titěrné zipy, nebo dokonce šněrování, jaké jinak vídáme u korzetů či živůtků.

Co se na figuríně jeví zajímavé a hezké, může být při nošení nesmírně nepraktické.

Vybírejte si proto kalhoty tak, aby vám zbytečně nekomplikovaly život. Pohodlné zapínání, které vás nebude tlačit ani nebude zdržovat při převlékání.

Kalhoty z uměliny

Materiál je rovněž zásadním prvkem při rozhodování, co si na sebe pořídíte. Umělé látky (akryl, nylon, polyester a další) jsou neprodyšné a tělo nevhodným způsobem izolují. Mohou zavinit podráždění pokožky, pocení i vyrážku.

Investujte do sebe a dopřejte si krásné přírodní materiály, jako jsou bavlna, len či vlna merino. Některé jsou lehké, jiné zahřejí i v zimě, důležité je, že vy se v nich budete cítit skvěle.

