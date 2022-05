Smutný příběh kosmonauta Krikaljova: Rusové ho nechali ve vesmíru, nebyly peníze

Sergej Krikaljov se nacházel 350 km daleko od zemského povrchu na vesmírné stanici Mir, když se dozvěděl, že země, která ho měla přivézt zpátky, již neexistuje.

Foto: profimedia.cz

Sergej Krikaljov se stal kosmonautem "uvězněným" ve vesmíru. Sice se tak dostal do Guinessovy knihy rekordů, ale jeho rekord rozhodně nebyl něčím, o co by usiloval. Ve skutečnosti to bylo tak, že jej vláda ve vesmíru zapomněla. Anebo neměla prostředky jej dostat zpět? Anebo jej vyměnila za neschopného kosmonauta? Zatímco se vznášel v kosmu, v Sovětském svazu se změnil režim. A to poslední, na koho mysleli, byl kosmonaut někde v galaktickém světě.