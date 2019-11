Plukovník Kalina 30 případů majora Zemana:Chtěl se upsat STB, ale zůstal u filmu

Ačkoli si Miloš Willig zahrál v mnoha filmech zvučných jmen, diváci si ho pamatují hlavně jako plukovníka Kalinu z normalizačního seriálu 30 případů majora Zemana. Právě s touto postavou měl herec mnoho společného. Dokonce zemřel ve stejném věku.

Kdo byl během socialistického režimu zapřísáhlým komunistou, nemusel se tím nijak tajit. Miloš Willig se pro ideologii natolik zapálil, že dokonce uvažoval o práci ve Státní bezpečnosti. V roce 1947 se měl rozhodnout, zda bude pokračovat v herectví, nebo se upíše StB.

"Říkal jsem si, když se mi něco nepovede na divadle, tak o mě napíšou, že jsem to zahrál špatně. Když něco zkazím ve filmu, tak se to natočí znovu. Ale když něco udělám špatně jako příslušník Státní bezpečnosti, tak se to smazat nedá," vysvětlil později Willig, proč se rozhodl raději pro divadlo.

Role plukovníka Václava Kaliny mu odmítnutou kariéru tak trochu vykompenzovala. Herec cítil, jako by hrál sám sebe. S Kalinou měl společnou jak zkušenost v partyzánských liniích, tak nadšení pro komunistické ideje. O jedné zvláštní paralele však dopředu vědět nemohl: Kalina podle scénáře zemřel ve svých 58 letech. V tom samém věku se na věčnost odebral po dlouhé nemoci i Willig.

Osobní život se herci příliš nevydařil. Jeho manželka Kamila Nová mu zlomila srdce, když se rok po svatbě zamilovala do rodinného přítele Josefa Moučky. V době svatby s Willigem jí bylo teprve 19 let a jak po čase přiznala, byla tehdy "naivní a hloupá". Mrzelo ji, že svému prvnímu manželovi ublížila, na druhé straně by si ale názorově beztak brzy přestali rozumět. Z Kamily Moučkové se stala známá televizní a rozhlasová hlasatelka. Ze své funkce byla komunisty odvolána poté, co v roce 1968 ohlásila z obrazovky invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Stala se disidentkou a signatářkou Charty 77. Do roku 1989 jí bylo dovoleno pracovat jen na podřadných pozicích.