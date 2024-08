Externí autor 22. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený rodinný seriál Horákovi brázdil televizní obrazovky před již více než patnácti lety. Děti, které v něm mohli diváci vidět, tak už dávno dětmi nejsou. Herecké hvězdičky stihly různé osudy, některé září dál, některé zcela vyhasly. Co dnes dělají a jak se jim daří?

Eskapády této vtipné rodinky jsou oblíbené mezi diváky dodnes, i když je to už nějaká doba, co seriál vznikl. Vzor našli tvůrci v úspěšném sitcomu Krok za krokem, ale zabrousili také do Španělska, kde se velké popularitě těšil seriál Los Serrano. Velká rodina a její všední starosti, téma, které je vděčné dodnes.

Seriálový manželský pár Igor Bareš a Lucie Benešová se rozhodli spojit své už tak početné rodiny, a tak je jasné, že o zábavu bude v tomto domě rozhodně postaráno. Zatímco Bareš s Benešovou se díky tomu, že se v Horákových objevili už jako dospělí jedinci příliš nezměnili, nedá se to samé říci o jejich seriálových dětech.

Hana Vagnerová boří Hranice lásky

Například herečka Hana Vagnerová, která coby Eva prožívá milostné etudy s Tomášem, kterého ztvárnil Jakub Chromeček, je dnes zatraceně krásná dáma, která má slibně rozjetou svou hereckou kariéru.

Když se seriál natáčel, bylo jí už něco přes dvacet let a z celé „dětské skupiny“ byla mezi herci nejznámější. Vidět ji diváci například mohli v jiném oblíbeném seriálu z roku 2005, a sice On je žena, kde si zahrála jednu z ústředních postav.

Na nedostatek práce si tato krásná herečka rozhodně stěžovat nemůže, objevila se v seriálech Vyprávěj, Zdivočelá země a Lajna, nicméně na svém seznamu má i pěknou řádku filmů. Kromě Padesátky, Lídy Baarové, Bajkerů nebo Matek je jejím z jedněch nejvýraznějších především snímek Hranice lásky, který vzbudil značný rozruch.

To její seriálová láska Jakub Chromeček zas tolik vidět není. Objevil se sice v různých seriálech, jako je Modrý kód nebo Sestřičky, hojnou kariérou jako Vagnerová se ovšem pyšnit rozhodně nemůže.

V Horákových se také objevili sourozenci Prachařovi. Starší Jakub, který ztvárnil Tomášova (Jakub Chromeček) kamaráda Patrika, se objevuje ve filmech i seriálech pravidelně. Kromě toho v poslední době také notně plní přední stránky bulvárních plátků, kvůli svému (ne)vztahu s Agátou Hanychovou, se kterou mají soudní tahanice ohledně společné dcery Mii.

Úspěšná influencerka Mariana Prachařová

Jeho skutečná sestra Mariana Prachařová, která si zahrála Terezu Krátkou je dnes už také dospělá mladá dáma. Tak často jako jejího bratra ji na obrazovkách nemáme příležitost vidět, nicméně je mnohdy ozdobou různých společenských akcí, občas nazpívá nějakou písničku a také je úspěšnou influencerkou, kdy na svém Instagramu má 175 tisíc sledujících.

Nevlastního bratra Terezy Krátké (Mariana Prachařová) Ondru si v seriálu střihl herec Jan Komínek. Herectví se věnuje dodnes, ačkoliv se o žádné závratné role nejedná. Nicméně jste ho mohli vidět například v nováckém seriálu Chlap, Anatomii života a ve filmech Bajkeři nebo Vyšehrad: Fylm. Hlavní roli pak získal v pohádce Pravý rytíř.

Ani Marek Zeman, seriálový Kuba, tak úplně nezapadl, ačkoliv o něm moc slyšet není. Herectví se věnuje dodnes a objevil se například v seriálu Cesty domů, Modrý kód nebo v pohádce Nejlepší přítel, či dramatu Cena za štěstí. Se svou „sestrou“ Marianou se po několika letech pak znovu potkali před kamerou v projektu TV Nova Souboj coverů, kde více či méně známé osobnosti zpívali písně jejich o ještě něco slavnějších kolegů.

Jak děti Horákovy vypadají dnes a jak se změnily, se můžete podívat v naší galerii.

