Dean George Cain, původně známý jako Dean George Tanaka, se narodil 31. července 1966 v Mount Clements ve státě Michigan. Diváci si ho pamatují především v roli krásného Clarka Centa v seriálu Superman.

Vysvalený Superman

Deanovy rodiče, herečka Sharon Thomas, a otec, mechanik u U.S. ARMY, se rozvedli ještě před jeho narozením. Jeho matka se později znovu vdala. Vzala si filmového režiséra Christophera Ceana. Ten adoptoval obě její děti.

Deanova cesta ke slávě začala už na střední škole v Santa Monice, kde vynikal především ve sportovních aktivitách. Basseball zde hrál s budoucími hvězdami Robem Lowem a Charliem Sheenem.

Díky svým sportovním úspěchům se Deanovi nabídky z vysokých škol jen hrnuly. Dostal přibližně 17 stipendií, z nichž se rozhodl pro studium na Princetonu. Zde se rychle stal kapitánem volejbalového týmu a úspěšným obráncem ve fotbale. Po škole se Dean krátce věnoval profesionálnímu fotbalu v NFL, dokud zranění kolena neukončilo jeho sportovní kariéru. S malými nadějemi na návrat do světa profesionálního sportu se obrátil k psaní scénářů a herectví.

Nejprve si zahrál malé role v několika reklamách a televizních seriálech, včetně Grapevine, A Different World a Beverly Hills 90210. Jeho talent a skvělý herecký výkon nešlo přehlédnout. Zlom v jeho kariéře nastal v roce 1993, kdy Dean dostal nabídku na roli Supermana ve stejnojmenném televizním seriálu, kde si zahrál po boku krásné Terri Hatcher.

Nepoznali byste ho

Dean se však nespecializoval pouze na herectví. V roce 1998 založil vlastní produkční společnost Angry Dragon Entertainment.

Jak šel čas s Deanem Cainem:

Zdroj: Youtube

S ní produkoval mnoho populárních pořádů, jako například pořad Ripley's believe it or not. Jeho herecké schopnosti se uplatnily i ve filmech jako Klub zlomených srdcí a Presumpce viny. Několik let strávil v seriálu Smallville, kde ztvárnil nesmrtelného Dr. Curtise Knoxe.

Mimo svou kariéru v showbyznysu je Dean Cain také otcem. Má 23 letého syna Christophera, jehož matkou je bývalá playmate Samantha Torres.

V jednom z rozhovorů po letech odhalil pravý důvod rozvodu svých rodičů. Otec Caina klamně tvrdil, že ho jeho bývalá žena opustila během války ve Vietnamu. Dean však veřejně prohlásil, že to není pravda, a že skutečným důvodem rozvodu bylo otcovo podvádění matky, nikoli válka.

Ačkoliv herec žije v americkém státě Nevada, hodně času tráví ve Španělsku, kde vlastní ohromnou usedlost. Po letech notně přibral, krásného Supermana byste v něm tak hledali jen stěží. "Vypadám jako kulička, ale nijak zvlášť mi to nevadí. Je to daň za to, že tak miluju španělskou kuchyni a rád si z ní dopřávám to nejlepší," směje se sebeironicky herec.

Přesto je Dean Cain i v pokročilém věku stále aktivní. Jak sám uvedl, je neustále v práci. Jako herec, režisér a scénárista má stále co dělat. „Teď pracuji asi na šesti filmech, u jednoho doděláváme distribuci, což je frustrující, protože zabere hodně času.“

close info Pinterest zoom_in Dean Cain dnes jako o něco kulatější Superman.

Když zrovna nepracuje, rád se koukne na romantický film. U toho prý vždycky vypne.

