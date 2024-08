Devadesátá léta byla zlatou érou televizních seriálů, a to jak českých, tak zahraničních. Produkce doslova závodily o pozornost diváků. Díky tomu si každý přišel na své. Děti, milující animované pohádky, teenageři, pracující dospělí i důchodkyně.

Seriály patří mezi nejoblíbenější audiovizuální dílo, především díky své schopnosti vytvářet hluboké a dlouhotrvající pouto mezi postavami a diváky. Na rozdíl od filmu totiž poskytují více prostoru pro rozvoj charakterů, zápletek a emocionálních zážitků. Zároveň se svým pravidelným vysíláním stávají součástí každodenního života.

Když se v 90. letech objevily nové a neokoukané seriály, český divák s nadšením usedl do křesla a hltal každý díl. Není divu, že na většinu z nich vzpomínáme s nostalgií.

Rychlá rota

V Česku se tento seriál objevil poprvé v roce 1991 a ihned se stal jedním z nejsledovanějších. Jakmile z reproduktorů zazněla znělka a text „Tahle príma dvojka slídilů ta řeší problém tvůj…” malí i velcí utíkali do obýváku, aby se mohli podívat na to, co Chip, Dale, Gedžitka a Zip zažijí.

Kačeří příběhy

Mezi další animované pohádky, kvůli nimž děti vstávaly v sobotu i neděli kolem osmé hodiny ranní, byly Kačeří příběhy aneb My z Kačerova. Jeho hlavní postavou je strýček Skrblík, který vlastní velký dům a podniká. Má tři synovce Bubíka, Dulíka a Kulíka, s nimiž cestuje a bojuje proti různým nepřátelům. Seriál klade důraz na odvahu, přátelství a týmovou spolupráci.

Simpsonovi

Animovaný seriál pro teenagery i jejich rodiče je jedním z nejdéle vysílaných televizních pořadů na světě. Proslavil se svým satirickým humorem a kritickým pohledem na americkou společnost. V Česku měli Simpsonovi premiéru 8. ledna 1993.

Beverly Hills 90210

Jsou krásní, bohatí a plní starostí. Seriál o partě dospívajících, žijící v luxusní čtvrti Beverly Hills, se stal ikonou teenage kultury 90. let. Fotografie Brandona, Brendy, Kelly, Stevea, Dylana, Andrey, Davida a Donny visely snad v každém dětském pokojíčku.

Akta X

Mysteriózní sci-fi seriál sledující agenty FBI, Muldera a Scullyovou, kteří vyšetřují paranormální jevy, přitáhl diváky svými napínavými a často děsivými příběhy o mimozemšťanech a vládním spiknutí.

Krok za krokem

Rodinný sitcom patří mezi nejoblíbenější seriály vůbec. Obsahuje příběhy plné emocí, nevypočitatelné rodinné atmosféry a hlavně množství situačního humoru, jež je postavený na komunikaci osmičlenné domácnosti.

Alf

Alf je mimozemšťan narozený na planetě Melmac. Má obrovskou chuť k jídlu a jeho nejoblíbenějším pokrmem je kočka na slanině s rajčaty. Je navíc sarkastický, neupravený a cynický. Když se tedy objeví na Zemi, musí se vypořádat s odlišnou kulturou i podivnými bytostmi, jako jsou lidé. Seriál Alf je proto plný humoru a zábavných scének.

Pobřežní hlídka

Seriál s krasavcem Davidem Hasselhofem a obdařenou Pamelou Andersson se stal kultovní díky kombinaci dramatu, romantiky, akce, skvělého sountracku a ikonickému zobrazení kalifornských pláží. Dodnes je proto trvalou součástí popkultury.

Dobrodružství kriminalistiky

Detektivní seriál, představující reálné případy a průkopnické metody, které určily vývoj kriminalistické disciplíny, patří mezi skvosty české tvorby. Bavil doslova všechny generace. Má 26 dílů a byl natáčen ve čtyřech sériích v průběhu let 1989, 1991, 1992 a 1993.

Hospoda

Tento komediální seriál zasazený do prostředí hospody na malém městě si získal obrovskou popularitu díky svému specifickému humoru, typickému čecháčství a hereckým výkonům. Hlavní role ztvárnili Petr Nárožný, Josef Dvořák a Vladimír Kratina.

