Bonnie a Clide nebyli jediní. Další masoví vrazi, kteří zabíjeli v páru

Sérioví a masoví vrazi nemusí být jenom sólisté. Dnes vám představíme několik dvojic, které se do ohavných činů týrání a vraždění nevinných lidí pustily společně.

Fred a Rosemary West

Nechvalně známý párek sériových vrahů, který řádil v průběhu let 1973-1979, začal na té nejnevinnější oběti - dítěti. Fred si v roce 1971 odpykával trest ve vězení a Rosemary se musela starat o jeho nevlastní dceru z prvního manželství Charmaine. Malá holčička měla trochu víc nervíků a plakala tak moc a tak dlouho, dokud ji Rosemary neutloukla k smrti. Fred měl pro její hrůzný čim zvláštní pochopení a společně se zbavili ještě jeho bývalé manželky, která si chtěla dcerku vzít domů. Westovi se oddali pokušení a ze sousedství sprovodili ze světa ještě devět dětí. Oba byli odsouzeni k doživotí, Fred si čekání na konec zkrátil v roce 1995, kdy se oběsil, Rosemary je naživu dodnes.

Gerald a Charlene Gallego

Spouštěčem společného vraždění často bývají zvrhlé sexuální choutky. Gerald toužil vlastnit sexuální otrokyně a poblázněná Charlene mu tužby uskutečnila. Oběťmi se staly zcela náhodné ženy různého věku, které nejdříve znásili a pak je chladnokrevně zavraždili. Za pouhé dva roky zabíjení měli na kontě jedenáct obětí. Souhrou náhod při poslední vraždě páru vr oce 1980 Gerald a Charlene neuhlídali malý detail, a to SPZ auta. Přátelé zavražděných si ji zapamatovali, udali ji policii a Gallegovi poputovali do vězení. Charlene se rozhodla svědčit proti manželovi, čímž dostala pouhých 16 let, zatímco Fred elektrické křeslo. A zatímco Charlene opustila věznici v roce 1997, Fred se svého trestu nedožil - v roce 2002 podlehl rakovině.

Gwendolyn Graham a Catherine May Wood

Láska vzniklá na pracovišti může mít nebezpečnou dohru, v případě Gwendolyn a Catherine to ale spíše platilo pro klienty domovu seniorů v Grand Rapids. Zvrhlé sexuálny hry přenesly i na půdu, kam nepatřily, a jednu svěřenkyni uškrtily. Smrt nevinných lidí je natolik vzrušila, že zabily další tři klienty a o všem vyprávěly svým kolegům. Paradoxně jim nevěřili ani slovo. Vše se zvrtlo v okamžik, kdy Gwen nutila svou přítelkyni, aby jen tak pro zábavu zabila další klientku. Vypukla ostrá hádka, Catherine odmítala nechat se od Gwen komandovat a rozešla se s ní. Jako svobodná žena si uvědomila, co za zvěrstva způsobily, a udala je na policii. Graham dostala doživotí, Wood si odseděla 20 let.

Ian Brady a Myra Hindley

Ian a Myra se seznámili v roce 1960 přes společnou vášeň - nacismus. O tři roky později spáchali krutou vraždu. Unesli kamarádku Myryiny sestry, šestnáctiletou Pauline Reade, Ian dívku znásilnil a ubil ji lopatou. Svůj hrůzný čin dovršil tím, že jí takřka usekl hlavu. Během následujících dvou let zabili dalších pět teenagerů, ta poslední měla načekanou dohru - viděl je Myrin švagr a okamžitě zavolal policii. Oba dostali doživotí, Brady si ho musel odpykat v blázinci, Myra až do svých 60 let pobyla ve vězení, kde nakonec zemřela.

Paul Bernardo a Karla Homolka

Karla Homolka je Kanaďanka s českými kořeny, která se v roce 1990 seznámila s puritánským Paulem Bernandem, Tomu vadilo, že Karla už není panna, a aby potěšila přítele, připravila pro něj "příjemné překvapení". Svou mladší sestru Karla omámila uspávacím koktejlem z alkoholu a prášků na spaní a ponechala napospas svému budoucímu manželovi. Znásilnění si natočili na video. Sestra Karly se ten večer udusila zvratky a zemřela. Přivolaná policie to konstatovala jako nehodu a Bernardo a Homolka vyvázli. Jejich hrátky ale teprve začaly. Stejným způsobem znásilnili a následně zabili další dívky. Šťastné manželství začalo krachovat po třech letech, kdy se krutá hádka zvrtla ve výprask. Zbitá Karla zavolala na policii a pod podmínkou, že dostane minimální možný trest, přiznala všechny vraždy a svědčila proti manželovi. Karla dostala dvanáct let a na svobodě se ocitla v roce 2005, Paul dostal doživotí.