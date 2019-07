Zamilované páry, ze kterých se stali sérioví vrazi

Říká se, že láska hory přesnáší a že je slepá. Občas může být nejen slepá, ale i hluchá a němá a občas může způsobit, že se jeden z dvojice dopustí činů, které by třeba jinak ani neudělal. V případech, které vám dnes ukážeme, se stalo i to, že v sobě jeden z dvojice objevil podivné skryté choutky, které ho, nebo ji přiměly zabíjet po boku milované osoby.

Fred a Rosemary West

Tato dvojice patří mezi známé firmy a z jejich činů dodnes vstávají vlasy hrůzou. Oba dva měli velmi těžké dětství plné alkoholu, drog, násilí a pravděpodobně i zneužívání. Jejich vražedné běsnění probíhalo mezi lety 1973-1979, první vražda se však stala již v roce 1971. Zatímco si Fred odpykával trest za drobné krádeže, jeho žena měla v péči Charmaine, Fredovu nevlastní dceru z předchozího manželství. Rosemary chtěla, aby malá holčička neplakala a tak ji mlátila tak dlouho, až děvče přestalo plakat, žena poté dívku zabila. Když se Fred vrátil z vězení, svou ženu samozřejmě kryl a záhadně zmizela i matka Charmaine, která ji hledala. Když na ně nakonec přišla policie, měli již na kontě dalších devět vražd, včetně zabití vlastní dcery a několika dětí ze sousedství. Fred se k vraždám přiznal, Rosemary nikoli, ale přesto byla obviněna a usvědčena. V roce 1995 se Fred oběsil ve vězení, jeho žena si stále odpykává svůj doživotní trest.

Gerald a Charlene Gallego

Další pár, který měl zvrhlé sexuální fantazie. Dominantní Gerald zcela ovládal slabou Charlene, která plnila každý jeho příkaz a pomáhala mu tak splnit jeho touhu mít sexuální otroky. Dvojice unášela mladé dívky a ženy, celé hodiny je znásilňovali a poté zabíjeli. Na kontě mají i jednu těhotnou ženu a jednu třináctiletou dívku. Jejich běsnění trvalo dva roky, přesto stihli zabít devět žen a tři muže. Poslední čin spáchali v roce 1980, kdy unesli mladý pár z parkoviště. Muže zastřelili, ženu znásilnili a poté také usmrtili. Jako štěstí v neštěstí se podařilo přátelům unesených zahlédnout SPZ a nahlásit všechno policii. Dvojice byla zatčena a obviněna. V roce 1984 začala Charlene svědčit proti svému manželovi a dostala 16 let vězení. Byla propuštěna v roce 1997, Gerald byl odsouzen k smrti, zemřel během čekání na elektrické křeslo v roce 2002 na rakovinu.

Gwendolyn Graham a Catherine May Wood

Dvě lesby se seznámily v domově pro seniory v Grand Rapids, kde obě pracovaly a okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra. Že jejich sexuální praktiky nejsou úplně běžné, svědčilo už to, že při sexu se navzájem rády dusily. Jejich obliba v dušení však zašla tak daleko, že v roce 1987 uškrtily jednu svou svěřenkyni s Alzheimerovou chorobou. Vraždu pak zopakovaly ještě čtyřikrát a dokonce si braly osobní věci zemřelých. Chlubily se s tím i kolegům, ti si ale mysleli, že mladé dívky lžou. Jejich činy došly tak daleko, že dominantnější z dvojice Gwendolyn nutila Catherine, aby zabila ženu jen tak pro zábavu. Ta to odmítla a rozešly se. Po nějakém čase se Catherine Wood obrátila na policii a ženy začaly svědčit proti sobě. Graham nakonec dostala doživotí a Wood 20 let vězení.

Henry Lee Lucas a Ottis Toole

V roce 1976 se tito dva gayové seznámili v jídelně pro chudé a vznikl mezi nimi vztah založený hlavně na sexu. Jejich vraždy procházely velmi dlouho, Toole byl nakonec zatčen až v roce 1983 za žhářství, Lucas o dva měsíce později za nelegální držení střelné zbraně. Ve vězení se začal Toole vychloubat tím, že se podílel na 106 vraždách

Charles Starkweather a Caril Ann Fugate

Dvojice se setkala v 50. letech. Rodiče Caril, které bylo tehdy 14 let absolutně neschvalovali vztah s o pět let starším Charlesem a v podvědomí asi tušili proč. Po drobné hádce 21. 1. 1958 Charles zastřelil matku a nevlastního otce Caril a poté ještě uškrtil její mladší sestru. Caril to nijak nevadilo a vydala se se svým milým na cestu po Americe, loupit a zabíjet každého, kdo jim bude stát v cestě, přesně jako Bonnie a Clyde. Byli zadrženi týden po svém útěku, ale mezitím stihli zabít 11 lidí a dva psy. Charles dostal trest smrti, Caril doživotí, avšak v roce 1976 byla předčasně propuštěna.

Ian Brady a Myra Hindley

Tito dva se dali dohromady v roce 1960, oba neskonale obdivovali Adolfa Hitlera a sympatizovali s ním. V létě roku 1963 vymyslel Ian dokonalou vraždu a Myra s ním začala čin plánovat. Unesli tehdy šestnáctiletou Pauline Reade, kamarádku Myryiny sestry. Ian dívku znásilnil a ubil lopatou, poté jí podřízl hrdlo a takřka oddělil hlavu od těla. Během dalších dvou let pár zabil pět teenagerů. Při jednom činu dvojici viděl Myryin švagr a zavolal policii. Oba dva byli odsouzeni na doživotí, Brady zbytek života strávil v blázinci, protože byl považován za šílence, Myra zemřela ve věku 60 let ve vězení.

Michael Bear Carson a Suzan Carson

Až do roku 1980 byl Michael příkladný otec od rodiny, pak ale potkal Suzan, která ho přivedla k drogám. Pár hojně užíval nejrůznější halucinogeny, v důsledku kterých měli různé představy. V roce 1981 zabili svou sousedku, o které si mysleli, že je čarodějnice. Michael ji ubil pánví a Suzan ji bodla jedenáctkrát do krku. Udělali ze sebe samozvané inkvizitory a chtěli zbavit svět čarodějnictví. Když je policie chytila, našli u nich seznam lidí, které chtěli zabít, byla tam i jména slavných osobností. Oba dostali doživotí a stále jsou ve vězení.

Paul Bernardo a Karla Homolka

Když se tito dva lidé z plakátu dali dohromady v roce 1990, Paulovi ohromně vadilo, že jeho partnerka již není panna a tak pro něj Karla začala chystat překvapení. Tím bylo panenství její patnáctileté sestry. Krátce před svatbou smíchala alkohol a uspávací prášky, kterými omámila svou mladší sestřičku a pak ji nabídla Paulovi. Jeho znásilňování malé holčičky si natáčeli na video. Sestra Karly se pak v noci udusila zvratky a zemřela. Policie měla tuto událost za nehodu a tak spravedlnosti unikli. Jim dvěma ale tento způsob ukájení choutek zachutnal, a tak začali znásilňovat a zabíjet další dívky. Po třech letech se pohádali a Paul svou ženu brutálně zbil. Ta se obrátila na policii a pod podmínkou, že dostane maximálně 12 let vězení, vypovídala proti svému muži. Ten dostal doživotí bez možnosti propuštění, Karla šla na svobodu v roce 2005.

Ray a Faye Copeland

Roku 1990 se Ray a Faye Copelandovi stali nejstarším párem ve Spojených státech, který dostal trest smrti. Šestasedmdesátiletý Ray a devětašedesátiletá Faye byli obvinění z vraždy pěti lidí. Živili se jako prodejci dobytka, kupovali zvířata a prodávali je dál. Ray se ale nechtěl o zisk dělit s původními majiteli zvířat a tak začali farmáře zabíjet. Na jejich dvorku se našly lidské ostatky a manželé byli obviněni z vraždy. Faye nějakou dobu popírala, že by o vraždách věděla, její alibi ale úplně nefungovalo, a tak byla také zatčena a odsouzena k smrti. Trest jí byl poté zmírněn na doživotí. Zemřela v roce 2003, Ray byl popraven roku 1993.

Raymond Fernandez a Martha Beck

Raymond si zrovna odpykával trest za loupeže, když se začal ve vězení vzdělávat v oblasti voodoo. Napadlo ho, že by se díky tomu mohl seznamovat se ženami, svádět je a okrádat. Po propuštění z vězení mu přesně tento plán vycházel, dokud nepotkal Marthu, která přišla na schůzku se svými dětmi. Raymond jí řekl, že s ní může být jedině, pokud se dětí zbaví, a tak je okamžitě opustila, čímž si získala Raymondovu náklonnost. Ten jí svěřil, co dělá a ona souhlasila, že mu bude pomáhat, jenže brzy začala žárlit a útočit na Raymondovy oběti. Na konci února 1949 zabili mladou vdovu i její dvouletou dcerou. Během vraždění slyšeli sousedi hluk, jak žena bojovala o život. Když policie dorazila, dvojice byla ještě v bytě, tudíž bylo snadné je usvědčit. Oba se nakonec přiznali k asi dvaceti vraždám, za které v roce 1951 dostali elektrické křeslo.