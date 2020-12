Vrah modelek Harvey Glatman: Místo hvězdné kariéry čekala krásné ženy zlá smrt

Foto: Wikimedia Commons, By We Are Beautiful - https://wearebeautiful.info/model/476551-BSNN-1, CC0, https

Ilustrační foto, model hrudníku ženy projektu "We are all beautiful"

Lákal modelky do svého bytu za slibem velké kariéry. Ta je však nečekala. Místo toho je bezohledným způsobem mučil, znásilnil a zabil. Kvůli tomu se stal Harvey Glatman jedním z nejznámějších sériových vrahů 20. století.

Narodil se 10. prosince 1927 do židovské rodiny z Bronxu. Už od mala vykazoval abnormalitu - byl velice hubené, asociální dítě, trpějící prudkými výkyvy nálad a záchvěvy agresivity. Rodiče u něj pozorovali hlavně sadomasochistické sexuální sklony. Už ve třech letech se dopouštěl praktiky, za kterou by se nemuseli stydět ani otrlí sadisté: Uvazoval si provázek kolem jeho přirození, konec vložil do šuplíku a pak se o natažený provázek opřel. O rok později svou úchylku převedl na vyšší level. Začal provádět tzv. autoerotickou asfyxii. Smyčku uvazoval kolem svého krku a přitom masturboval. Rodiče ho pak nacházeli s krvavými ránami a podlitinami (Zdroj: http://maamodt.asp.radford.edu/Psyc%20405/serial%20killers/Glatman,%20Harvey.pdf ).

Jako teenager se stal amatérským zlodějem. Celé náročné období puberty zhoršovala situace ve škole. Spolužáci si z něj dělali legraci, hlavně kvůli akné, kterým trpěl. Dále se mu posmívali za křivé zuby a nadměrně odstáté uši. To snižovalo jeho sebevědomí a zhoršovalo povědomí o ostatních.

Brzy svou trestnou činnost povýšil z drobných krádeží na horší činy. Začal se vloupával do bytů žen, aby je mohl mučit a obtěžovat. Během toho je také fotografoval. V bytech rovnou i kradl, jednou si odnesl i revolver. Jedna tehdejší oběť ho však nahlásila a on se tak nevyhnul vězení. Tehdy mu bylo 17 let.

Ve svých dvaceti letech byl pak znovu odsouzen, tentokrát za padělání. Poslali ho do nápravného zařízení Sing Sing, kde ho psychiatři popsali jako psychopata a schizofrenika. Doslova o něm tvrdili, že byl „psychologicky vzdělaný a pokud by byl nadále asociální, měl by být segregován..“

Za vzorné chování byl však Glatman nakonec předčasně propuštěn a v lednu 1957 se přestěhoval do Los Angeles, kde začal pracovat jako fotograf. Napadlo ho lákat ženy do svého ateliéru za slibem honosné kariéry. Některé mu na jeho léčku skočily.

První obětí byla modelka Judith Dull. Nalákal ji za slibem focení na titulku časopisu s honorářem padesáti dolarů. Ve svém bytě ji svázal provazem, vyfotil si ji a sexuálně ji napadl. Nakonec ji uškrtil a pohřbil. Druhou oběť, Shirley Ann Bridgefordovou vzal nejdříve na rande. Po něm ji pozval k sobě domů, kde ji opět sexuálně napadl, vyfotografoval a zabil. Úplně stejný scénář čekal jeho třetí a poslední oběť, Ruth Mercado. Znovu ji nalákal do svého bytu, udělal si pár fotek, znásilnil a zabil (Zdroj: https://www.thefamouspeople.com/profiles/harvey-glatman-41673.php ).

O rok později se pokusil o další únos, který mu už ale nevyšel. Při odvádění modelky byl chycen a následně zatčen. Během soudního procesu se přiznal ke všem třem vraždám. Uvedl, že si o zabití ženy samy žádaly. „Říkaly, že by byly raději mrtvé, než aby byly se mnou“ tvrdil. Nakonec byl shledán vinným a dostal trest smrti. 18. září 1959 zemřel v plynové komoře státní věznice San Quentin při vdechování smrtelného kyanidu (Zdroj: https://murderpedia.org/male.G/g/glatman-harvey.htm ).