Odborníci na zdravý životní styl se shodují, že pokud chceme dlouho žít a užívat si plnohodnotného zdraví, je nutné se zdravě stravovat. Pomoci vám může podzimní ovoce, které bychom podle lékaře měli jíst každý den.

Zdravá strava

Ne nadarmo se říká, že jsme to, co jíme. To podle odborníků není pouhá fráze, nýbrž skutečnost, bez které se bohužel neobejdeme. Pokud si totiž chceme zachovat zdraví, musíme pro to něco udělat.

Musíme si vybírat stravu plnou živin, vitamínů a minerálů, aby naše tělo dostalo vše, co potřebuje a mohlo fungovat tak, jak má. Zdravá strava úzce souvisí nejen s tím, jak vypadáme, ale také jak se cítíme.

Strava by měla být složená z kvalitních bílkovin, složitých sacharidů, zdravých tuků. Součástí našeho jídelníčku by mělo být také dostatečné množství ovoce a zeleniny.

To ale řada z nás bohužel dost opomíjí a ovoce ani zeleninu takřka vůbec nekonzumuje. Pokud vám však na vašem zdraví záleží, a to především na zdraví vašeho mozku, musíme podle odborníků ovoce jíst.

Především jeden druh podzimního ovoce, které je pro naše zdraví naprosto klíčové. Toto ovoce totiž aktivuje mozkovou činnost a pročistí každou nervovou buňku našeho těla.

Podzimní ovoce

Velkou výhodou tohoto ovoce je, že roste právě nyní na podzim. Všichni tak máme ideální čas na jeho dostatečnou konzumaci. S tímto doporučením přišel prof. Dr. Vlade Ciureo, který tvrdí, že podzim doslova vybízí k tomu, abychom pro své zdraví něco udělali.

Zdravotní přínosy resveratrolu:

Zdroj: Youtube

Pokud do své denní rutiny zahrneme tento druh podzimního ovoce, máme vystaráno. Náš mozek bude pracovat, jak má a všechny mozkové funkce budou dokonale obnovené.

Víte, o jaké ovoce se jedná? Podle prof. Dr. Vlade Ciurea by každý člověk měl konzumovat černé hrozny. Ty obsahují resveratrol, který aktivuje mozkovou činnost a povzbuzuje nervovou buňku.

„Černé hrozny jsou pro naše tělo čistou vodou, která ho propláchne a dodá mu vše, co potřebuje. Pravidelnou konzumací tohoto ovoce učiníme pro náš mozek a nervové buňky mnohé," uvedl Dr. Vlade Ciureo.

A dodává: „Podzim bychom všichni měli vnímat jako potěšení. Jako čas psychické a fyzické relaxace, ne jako přítěž. S tím nám pomohou černé hrozny a jejich pravidelná konzumace."

Dr. Ciureo říká, že tento druh ovoce je třeba konzumovat každý den. Jen tak na naše tělo bude mít přesně ty účinky, které se od něj očekávají. „Černé hrozny dodají sílu nejen našemu mozku, ale i zbytku těla. Resveratrol navíc chrání buňky našeho těla před volnými radikály a celkově zpomaluje proces stárnutí," uzavírá problematiku podzimního ovoce Dr. Ciureo.

Zdroje: www.realitatea.net, www.healthline.com, www.webmd.com