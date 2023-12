Externí autor 26. 12. 2023 clock 3 minuty video

Talentovaná siamská dvojčata Josefínu a Rózu z Čech, ukazovali jejich rodiče za peníze na pouti. Dvojčata hrála na housle, klavír i tančila. Když Róza porodila syna Františka, společnost spekulovala, kdo je vlastně otcem. Byl to principál, nebo tajemný milionář?

Po komplikovaném porodu, se paní Blažkové narodila 20. ledna 1878 ve Skrýchově u Opařan na Táborsku srostlá dvojčata Josefína a Rozárka. Byly srostlé v oblasti pánve. Nohy měly obě plně vyvinuté a funkční. Operace nepřipadala v té době vůbec v úvahu. Jejich rodiče je ukazovali jako pouťovou atrakci už v batolecím věku. Možná byla děvčata skutečně předurčena k životu na jevišti. Díky mecenáši získaly dívky nevídané vzdělání. Mluvily plynule francouzsky, německy, a hrály na housle i piano. Procestovaly celou Ameriku a Evropu.

Odlišné povahy

Sestry měly úplně odlišné povahy. Josefína byla uzavřená samotářka. Údajně byla nespokojená a často si stěžovala. Naopak temperamentní Róza měla ráda společnost a zábavu. Nebylo jednoduché spolu vyjít, zvláště, když byly mladé ženy nerozlučné. Měly mezi sebou pochopitelně osobní neshody, ale vždy se usmířily a navzájem se celý život velice podporovaly. Róza se nijak netajila svou romantickou a vášnivou povahou, ani tím, že se jí líbí muži.

Slavné i za velkou louží

Mladé ženy se díky svým mnoha talentům nestaly populárními jen v Čechách. Vystupovali po celém světě a dostaly nabídku na práci dokonce i ve Spojených státech. Tam se na nějakou dobu i zabydlely. Měly svou show v cirkuse, uměleckých klubech a varieté. Pro mnoho fanoušků se sestry staly idolem. Byly odvážné, pracovité, odhodlané, a údajně i skromné. Byly vzorem pro mnoho zdravotně znevýhodněných lidí.

Tajemný otec

Když Róza otěhotněla, nikomu neřekla, kdo je vlastně otcem dítěte. Mlčela dál i po porodu a celý svět se ptal, kdo je záhadný muž. Ve svých 32 letech porodila Róza maličkého Františka. Miminko kojily obě sestry. Novináři pátrali, kde mohli, aby přišli záhadě na kloub. Ve společnosti se šuškalo, zda není otcem dítěte principál cirkusu, kde dvojčata měla trvalé angažmá. Prý se spekulovalo o utajeném milionáři, kterému výjimečná umělkyně učarovala.

Odhalení milence

Pravda vyšla najevo až 90 let po jejich smrti. Historici se shodují, že otcem dítěte by mohl být jeden z milenců temperamentnější sestry. Byl jím voják Franz Dvorak. Údajně se chtěli vzít a nebylo jim to přáno. Proto maminka malého Františka mlčela. Po dlouhých tahanicích s úřady, dostali mladí snoubenci zelenou a plánovali svatbu. Franz ale padl v roce 1917 na frontě. Na jeho památku si nechala smutná nevěsta říkat paní Dvorak.

Svatba sestry

Sestra Josefa měla větší štěstí. Její milovaný přítel ji požádal o ruku. Plánované svatbě s jejím snoubencem nestálo nic v cestě. Bohužel ji stihl nakonec stejný osud jako její sestru, protože i její ženich zahynul v boji. Během války žily sestry v Čechách a pořídily si hospodu. Jejich podnik se nacházel v Sepekově a jmenoval se Na Zastávce. Díky společnému podnikání a výchově Františka ustály svůj smutný osud. Po válce se opět vrátily zpět do USA.

Smrt

V roce 1922 obě sestry v Chicagu onemocněly. Měly komplikovaný zánět dýchacích cest. 30. března vydechla naposledy Josefa, a o dvanáct minut, později ji následovala její sestra Róza. Jejich milovaný syn František se vyučil elektrikářem. Šťastně se oženil a vychoval syna.

