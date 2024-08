Byly si hodně podobné, něžný půvab zdědily po mamince. Obě měly hodně společného a byly si nesmírně blízké. Jako herečky si spolu zahrály ve filmové pohádce. Ač se věřilo, že ta mladší své sestře záviděla její úspěšnou hereckou kariéru, není to pravda. Ta mladší po herecké dráze netoužila…

Dvě sestřičky

Narodily se v Brně, obě v červnu, dětství prožily ve Šlapanicích. Tu starší, která má kromě divadelních postav na svém seznamu sto padesát filmových a seriálových rolí, přivítali rodiče na svět sedmého v roce 1953. Mladší se před kamerou objevila ve dvou desítkách snímků v krásných rolích, které znají děti i dospělí. Narodila se jedenáctého o pět let později, tedy v roce 1958.

Jejich rodiče byli učitelé a věnovali se hudbě. Tatínek hrál jako muzikant v ochotnickém spolku a starší sestra chodila do dramatického kroužku, hrála v ochotnickém divadle. Vystudovala brněnskou Státní konzervatoř a už ve druhém ročníku hostovala v brněnském divadle. Po studiích se odstěhovala do Prahy a stala se členkou Činoherního klubu. Tam také potkala svou životní lásku.

Mladší vystudovala střední průmyslovku. Na ekonomické fakultě v Mohuči v Německu získala titul bakalář, vzdělání završila v Praze jako inženýrka. Zatímco o té starší se ví téměř vše, mladší je tak trochu v ústraní už proto, že se zájmu veřejnosti vyhýbá.

Ta mladší

Stačí jmenovat jednu jedinou roli, ať jedné či druhé, a hned jste doma, pokud už jste je nepoznali na titulním obrázku. Ta mladší se provdala za L. A. Steina a na počátku 80. let se s ním odstěhovala do západního Německa. Ke konci téhož desetiletí žili tři roky v Mexiku. Tehdy ta starší prožívala těžké období, měla strach, že svou sestru už nikdy neuvidí. V té době nemohly být v pravidelném kontaktu, což bylo pro obě těžké.

Po sametové revoluci se mladší rozvedla a vrátila se domů. Začala podnikat a provdala se za překladatele Miroslava Drozdu. Z prvního manželství má dvě děti. Ta starší v roce 1976 řekla své manželské „Ano“ na Karlštejně známému herci, který byl jejím partnerem i ve filmu. Mají spolu syna, který nese jméno otce a narodil se rok po svatbě. Zemřela dva dny po svých 68. narozeninách a zdrcený manžel se za ní na druhý břeh vypravil o rok později.

Pohádkové princezny, půvabné dívky

Mladičká starší sestra si získala srdce diváků jako Barunka v Babičce. Její něžný půvab ji předurčil role princezen, z nichž jmenujme Večernici (Princ a Večernice) nebo Milenu (Třetí princ). Jako Helena Vránová věřila, že její manžel – v tomto případě i ve filmu si vydělává hraním na housle v komedii Vrchní, prchni. A kdo by si ji nevybavil jako Janu Turkovou ve Vesničko má středisková? Naprosto nezapomenutelná je však jako naše krásná Popelka zTří oříšků pro Popelku.

Mladičká mladší sestra se do povědomí diváků zapsala první hlavní rolí čtrnáctileté Blaženky Borové v Robinsonce. Její nezapomenutelnou rolí je Borůvka, láska Štěpána Šafránka (Pavel Kříž), „básníka, který přichází o iluze". Do třetice to je Arabela v Arabela se vrací aneb Rumburak krále říše pohádek. Role, již převzala po slovenské herečce Janě Nagyové, kterou namluvila její sestra.

close info Facebook zoom_in Libuše a Miroslava Šafránkovy

Teď už jejich jména zcela jistě znáte a určitě i filmovou pohádku, ve které si spolu zahrály. Je jí Malá mořská víla. Mladší Miroslava Šafránková hrála mořskou vílu a její sestra Libuše Šafránková princeznu ze sousední země. Celoživotním partnerem Libuše byl Josef Abrhám.

