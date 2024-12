Externí autor 7. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

O herečce Libušce Šafránkové, naší nejznámější Popelce asi málokdo řekne, že ji neznal. Ale co o pět let mladší Miroslava? Podívejte se, jak je své sestře čím dál více podobná. Skoro je nerozeznáte.

Ani se tomu nechce věřit, že letos uplynuly už tři roky od chvíle, kdy zemřela milovaná Popelka Libuška Šafránková. My jsme přišli o skvělou herečku, její o pět let mladší sestra Miroslava o milovanou sestru.

Holky z Moravy

Sestry Šafránkovy vyrostly ve Šlapanicích u Brna. Libuška již od mala milovala opery, ráda zpívala a když nastoupila do základní školy, sbírala v recitačních soutěžích jeden úspěch za druhým. Kromě toho se přihlásila do ochotnického divadelního kroužku a divadlo nebo vlastně spíš herectví ji vtáhlo na vždy.

Libuška později pro Blesk.cz zavzpomínala: „Když jsem začala hrát, tak jsem měla pocit, že je to to nejlepší na světě a chtěla jsem, aby to taky uměla. Zavřela jsem ji třeba do skříně a řekla jsem jí: dělej reportéra, jak vysílá hokejový zápas. Až pak jsem ji pustila.“

Zatímco Libuška absolvovala brněnskou konzervatoř, Miroslava se k herectví dostala tak trochu oklikou. Nejprve totiž nastoupila na textilní průmyslovku, kde ji ale objevil Karel Kachyňa a nabídl jí rovnou hlavní roli v televizním filmu Robinsonka. Miroslava postavu mladé dívky, které zemřela maminka, zvládla se ctí. Nejspíš i proto získala o rok později roli v Romanci za korunu a hned další rok si zahrála spolu s Libuškou v pohádce Malá Mořská víla.

Byť ve vedlejší roli, zato výrazně se projevila i v prvním díle filmové hexalogie Básníků, Jak svět přichází o básníky, kde ztvárnila romantickou dívku Borůvku, která prožije s hlavním hrdinou Štěpánkem, Pavlem Křížem, své „poprvé“, aby později dala přednost finančně zajištěnému propagačnímu referentovi Nádeníčkovi, Oldřichovi Navrátilovi.

Jak uvedl Super.cz Miroslava se styděla a odmítla před kamerou svléknout. Režisér Dušan Klein se proto rozhodl celou situaci vyřešit animovanými pasážemi. Nakonec se mu tento způsob zalíbil a zakomponoval ho do celých Básníků.

Slavnější sestra

To se říkalo o Libušce, která se rychle etablovala mezi nejúspěšnější herečky u nás. Asi netřeba připomínat Barunku v adaptaci knižní předlohy Babička. Nemluvě o nejspíš její nejslavnější roli Popelky v koprodukční pohádce Tři oříšky pro Popelku. Hrála rovněž v oscarovém Koljovi i Obecné škole, která na něj byla nominována. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Celkem se totiž objevila ve více než sto padesáti filmech a televizních seriálech.

Nutno dodat, že Miroslava svou kariéru herečky v Čechách přerušila. Provdala se totiž do Německa, kde ale také získala několik rolí, ovšem pod jménem svého tehdejšího manžela, Stein. Nějaký čas dokonce žila i v Mexiku, kde točila také. V Německu dokonce vystudovala ekonomii na vysoké škole. Po rozvodu se vrátila zpátky do Čech a na herecké úspěchy před odchodem již nenavázala. Znovu se provdala a založila dvě tiskové a mediální agentury Kapa a Kirké.

Velmi si rozuměly

Libuška s Miroslavou měly velmi blízký vztah a Miroslava na slávu své starší sestry nikdy nežárlila. Když před lety Libuška onemocněla, velmi se starala nejenom o ni, ale i o jejího manžela Josefa. Mimochodem, v mládí si nebyly příliš podobné. Libuška působila jemným dívčím vzhledem prakticky až do konce života, ale v jejím výrazu byla svěžest, hravost, možná i kapka příjemné koketnosti. Zatímco Miroslava daleko víc připomínala křehkou éterickou vílu, která se v další minutě rozplyne.

Zkuste se ale podívat, jak vypadaly ve stáří. S každým dalším rokem se totiž sobě podobaly čím dál víc, až by je méně zkušené oko diváka od sebe sotva rozeznalo…

