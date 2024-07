K nakupování má každý člověk jiný vztah. Zatímco někteří kupují hlava nehlava vše, co se jim dostane pod ruce, jiní si pečlivě vybírají, než se rozhodnou utratit peníze. Která znamení zvěrokruhu dokáží ušetřit za nepodstatné maličkosti?

Nakupování s rozumem

Vzhledem k celkovému nárůstu cen zboží v obchodech je potřeba, abychom se zamýšleli nad tím, za co budeme utrácet své peníze. Někteří lidé nakupují rádi a jiní to v láce příliš nemají.

Pak jsou tu i tací, kteří nakupují často a rádi a přesto ušetří, protože v tom zkrátka umí chodit. Může za to znamení zvěrokruhu, ve kterém se narodili. Patříte mezi ně?

Prvním znamením, které dokáže ušetřit na každém nákupu, jsou Ryby (21.2. – 20.3.). Ryby dřív, než něco koupí, obejdou všechny obchody, aby si porovnaly ceny.

Pak se vrátí tam, kde je zboží, které si chtějí koupit, nejlepvnější. Ryby v tom zkrátka umí chodit a ostatní by se od nich měly inspirovat. Druhým znamením, které šetří pokaždé, když nakupuje, je Vodnář (21.1. – 20.2.).

Vodnáři sice nakupování v lásce příliš nemají, když už se na nákupy vydají, vždy zajdou tam, kde ví, že jsou slevy. Nakoupí si tak vše, co je potřeba a většinou za výrazné nižší ceny.

Která to jsou

Vodnáři jsou trpěliví a na to dobré jim nevadí si počkat. Dalším znamením, které dokáže skvěle ušetřit za nepodstatné maličkosti, jsou Panny (23.8. – 22.9.). Panny jsou rozvážné a racionální. Nákupní horečka není jejich styl.

Co úžasného zažijí jednotlivá znamení zvěrokruhu toto léto:

Zdroj: Youtube

Panny pokaždé, než se vydají do obchodu, sáhodlouze přemýšlí, zda věci, které mají na seznamu svých přání, skutečně potřebují. Vždyť ten kabát z loňska ještě stále vypadá dobře.

Stejné je to při nakupování potravin. Panny nikdy nenakupují do zásoby, aby pak polovinu toho, co koupily, musely vyhodit. Nakupují jen množství, které skutečně zkonzumují.

V tomto ohledu jsou Panny skutečně rozvážné. Pokud ale vědí, že některé trvanlivé potraviny zrovna prodávají s množstevní slevou, rozhodně se nezdráhají zásoby si udělat.

Posledním znamením zvěrokruhu, které dokáže při nákupech skutečně ušetřit, jsou Štíři (24.10. – 22.11.). Ti mají jednu opravdu skvělou vlastnost. Pokaždé, než jdou nakoupit, pročtou letáky místních supermarketů a nakonec jdou tam, kde jsou zrovna akce.

Štíři nejsou nejsou líní objet 5 různých supermarketů během jednoho odpoledne. Uklidňuje je pocit, že sice projedou více paliva, na jídle ale rozhodně ušetřili. Štíři nejsou v tomto směru žádní troškaři.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.teenvogue.com, bestlifeonline.com