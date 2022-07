Ledy tají před očima. Jedinečné video NASA ukazuje, jak se mění polární kruh

Antarktida - ilustrační foto

Foto: Shutterstock.com

Polární ledovce v Arktidě neúprosně mizí. I když to všichni víme a jsem si vědomi přicházející hrozby, tento proces je pro nás spíše abstraktní. Jak však můžeme vidět na videu, které připravila NASA, skutečnost je opravdu děsivá. Podívejte se na časosběrný snímek mizejících polárních ledovců, který zachycuje kolísání polárních ledových čepiček v Arktickém moři v letech 1984 až 2016. A přidejme si dalších šest let…

Podle Zacharyho Labeho, klimatologa z Kalifornské univerzity v Irvine, procházíme "další sérií extrémních událostí, které odpovídají dlouhodobému trendu oteplování a změn v Arktidě".

Úbytek ledu v zemi věčného sněhu a ledu je alarmující. O prvním úbytku hovoříme již v roce 1989, kdy byl poprvé zaznamenán, a poté k němu došlo v masivnější míře opět v roce 2000. Od té doby se situace nelepší a ledovců stále ubývá, což má za následek změnu klimatu a stoupající hladiny oceánů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Několik zneklidňujících čísel pro začátek

Věděli jste, že led stárne? V roce 1984 činilo množství starého polárního ledu 1,86 milionu km2 v rámci celkového rozpětí ledu. O více než 30 let později, v roce 2016, tento starý led tvořilo pouze 110 000 km2, takže se tento robustní, vyzrálý led snížil na pouhá 3 %.

Přitom právě tento starší led je životně důležitý. Jedná se o ten nejpevnější led, který taje nejpomaleji a je jakousi zásobárnou vody a stabilitou klimatické rovnováhy.

Polární ledové čepičky v Arktidě jsou proto extrémně důležité, jelikož zabraňují rychlému tání nového ledu.

Vše lze názorně demonstrovat na ledu ve skleničce. Když jej zalijeme studenou vodou, led taje pomaleji a voda je studenější. Pokud si ale děláme třeba ledovou kávu a kostky ledu ve skleničce zalijeme vroucí kávou, led se rozpustí okamžitě, a navíc i zbylá káva není ledová, ale jen chladná. Aby se ochladila, je třeba dodat ledu ještě více.

Stejně to funguje i v přírodě: Pro nově vznikající led je tedy důležité, mohl navázat na starý led a postupně dozrávat do starších ledových útvarů.

Hrozba globálního oteplování

Globální oteplování a změna klimatu jsou diskutovanými tématy již několik desetiletí. Země prošla za miliardy let své existence vážnými změnami, z nichž mnohé, trvající a probíhající mnoho let, můžeme sledovat my nyní.

Množství starého a nově vytvořeného ledu se v průběhu ročních období mění – nejvyšší je samozřejmě v zimě a v létě se zase snižuje. Z toho mohou vědci odvodit, jak se tyto poměry postupem času mění. Protože starý led nyní taje rychle a je ho méně, nestačí jeho množství na to, aby izoloval nový led a udržel ho zmrzlý. Kvůli tomu stoupají i teploty oceánské vody a proces tání neúprosně pokračuje.

Globální oteplování se týká teploty Země, nikoli průměrných teplot či našich každodenních předpovědí. S menším množstvím ledu dopadá na povrch Země více slunečních paprsků, proto se zvyšují teploty Země i vody. A to je globální oteplování.

Teploty neúprosně rostou

Velmi znepokojující je, že Arktida v blízkosti Grónska v současné době čelí nárůstu průměrné teploty o 40 stupňů, stejně jako vzrostla teplota ve východním a středním Grónsku. Tento teplotní nárůst ovlivnil asi 45 % ledu, což je zatím největší oteplení od roku 2012. Rok 2019 byl rokem rekordním, ve špatném slova smyslu. Do té doby zažilo Grónsko největší tání ledu v roce 2012. Tehdy během několika dní roztálo 97 % ledové pokrývky. Marco Tedesco, výzkumník v oblasti ledu na Kolumbijské univerzitě, považuje za neobvykle teplo také ve východní a centrální části Grónska, díky němuž podle něj tání postihlo již 45 % ledového příkrovu."

Jak ukazuje video, tání neustále pokračuje. Vědci z celého světa spojili své síly a snaží se tento proces zpomalit a co nejdetailnější zmapovat. Německo poskytuje lodě, Rusko, Čína a Švédsko pak zásobovací plavidla, Japonci měří uhlík při přechodu z mořského ledu do atmosféry, Švýcarsko a Amerika dělají výzkumy a poskytují granty, vybavení a logistickou podporu. Jejich cílem je studovat led, tání a důsledky pro životní prostředí. Bohužel i přesto se někteří starší výzkumníci obávají, že letní led vydrží už jen 10 až 30 let.

Zdroje:

www.powerofpositivity.com, www.thescienceofpositivity.com, www.brightreports.com