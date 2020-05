Rady pro dívky z roku 1920: Jak se bránit nebezpečnému pohlavnímu pudu

Najít v sexu správnou míru. To byla kardinální otázka, kterou řešily všechny mladé páry na počátku minulého století. Tehdy se totiž věřilo, že mužovo zdraví je při nezřízeném sexu trvale poškozováno.

Sexuální život měli partneři provozovat až po svatbě, ale tehdejší znalci si nedělali velké iluze. „I za nejpříznivějších poměrů předcházejí sňatku delší nebo kratší známosti. V čase tomto i při nejstydlivějších snoubencích dostavuje se pud pohlavní," uvádí doktor K. Malý ve své knize z roku 1920 Žena, její krása a život pohlavní.

Právě mladým a nezkušeným dvojicím hrozilo, že snadno překročí doporučenou frekvenci dvou sexuálních styků týdně. „Zapomínajíce vší opatrnosti, vrhají tělo své v záhubu, podrývají své zdraví a zdraví své duše. Následky výstřednosti nejsou sice hned znatelny, dostavují se třeba až po letech, ale dostavují se pak jistě," varuje kniha a hned doporučuje, jak se nezřízenému pohlavnímu puzení bránit: „Když jsi účelu prvého aktu dosáhl, hleď z počátku aspoň jednu noc vynechati, dříve než zase se k ní přiblížíš. Potom jdi dále, vypusť více nocí a pokračuj až docílíš normálního stavu."

Ve dnech zasvěcených sexuální abstinenci se pak doporučovalo vyvarovat se všech něžných hovorů před ulehnutím. Do ložnice měl jít nejprve jeden z manželů, a teprve až usnul, mohl si jít lehnout ten druhý. „Kdo pravidel těchto dbá, stane se v brzku mistrem v odříkání a ušetří si zdraví i schopnost užívati rozkoš až do pozdních let věku," stojí v odborné publikaci.