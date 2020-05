Sex před 100 lety: Svérázný lékařský návod na léčbu uvadající erekce

Problémy se ztopořením má v pokročilém věku řada mužů. Na začátku minulého století se mělo za to, že si za to mohou sami, protože v mládí vedli prostopášný život plný lehkých žen a onanie. Přesto se jim odborníci snažili s jejich trápením pomoci. A samozřejmě na to šli z dnešního pohledu značně svérázně.