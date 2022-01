Mohou mít kosmonauti ve vesmíru sex?

Foto: Blue Planet Studio / Shutterstock.com

Otázka intimního styku na palubě vesmírné lodi ve stavu beztíže není jen záležitostí případného uspokojení sexuálních potřeb někde vysoko nad Zemí. Jde i o to, zda by páry mohly zplodit potomka na dlouhodobých vesmírných misích. Říká se, že všechno jde, když se chce. Ale skutečně to jde, přestože se strašně chce?

Sex ve vesmíru je spíš noční můra

Není nutné zdůrazňovat, že vesmírný sex by byl zcela jiný než na Zemi. Pomineme-li fakt, že na takové vesmírné lodi není žádné soukromí, žádná oddělená místnost, milenecký pár by musel čelit dalším problémům, řekněme od těch „zanedbatelných“, až po ty zásadní. V prostředí bez zemské gravitace stoupá krev do hlavy, menší přísun krve do genitálií by ztěžoval erekci, ale i samotné vyvrcholení jak ženám, tak mužům. Mužům se navíc ve vesmíru scvrkne penis, klesne hladina testosteronu, takže ani nepociťují nijak zvlášť sexuální touhu. Ve stavu beztíže není ani jednoduché obejmout se, natož pak setrvat určitou dobu v těsném spojení. Potřebné pohyby by vyžadovaly značnou námahu, nejspíš by to žádná romantika nebyla. A zanedbatelné problémy? To jsou tělní tekutiny. Pot, vaginální vlhkost a sperma by se shlukly a vznášely po kabině. Nicméně, ani tak není sex ve vesmíru vyloučen.

Návod na vesmírné milování

Vědci s dobrovolnými astronauty, kteří testovali pohlavní akt v mikrogravitaci, zjistili, že je především nutné vyřešit, jak udržet těla v těsném spojení. Jistý technik z NASA navrhnul, že by se pohlavního aktu mohla účastnit třetí osoba, která by prostě pomáhala držet těla u sebe. Vynálezkyně V. Bontaová, která se zúčastnila se svým manželem letu ve stavu beztíže, navrhla oblek 2suit, který má v oblasti rozkroku otvory na suchý zip, který páru umožňuje vzájemné přilnutí. Řešením je i prý něco jako společný spací pytel, který by nejen držel pár spolu, zajišťoval by i nezbytné podmínky, které by je chránily, podobně jako skafandr.

Zdroj: Shutterstock.com

Pomocí počítačové simulace bylo testováno deset sexuálních poloh. Ty pak ověřili dobrovolníci ve stavu beztíže. Čtyři z nich by údajně bylo možné praktikovat bez „mechanické“ pomoci, pro jiné je zapotřebí speciální elastický pás, kterým by se spojili. Klasická misionářská poloha je prý zcela vyloučená. Tyto testy však nebyly nikdo oficiálně potvrzeny.

Měl někdy nějaký astronaut v kosmu sex?

V roce 1982 se sovětské mise k vesmírné stanici Saljut 7 účastnila i kosmonautka S. Savická, která se měla dle nepotvrzených zpráv podílet i na „sexuálním“ experimentu. NASA i ruští odborníci takové tvrzení zásadně odmítají a obdobné pokusy nepřipouštějí. Jediní manželé, kteří spolu odletěli do vesmíru, jsou astronauti Jan Davisová a Mark Lee, kteří se tajně vzali krátce před odletem na misi, sex na palubě vesmírného korábu nikdy nepřiznali. Nepřipouští to ani NASA.

Vesmírný sexuální románek prý spolu prožili ruští kosmonauti V. Poljakov a J. Kondakovová na vesmírné stanici Mir. Že by si však ve stísněné kabině spolu užívali, popírají jak oni, tak Kreml. Sex ve vesmíru tedy nikdy nikdo neměl, pokud ano, nechá si to pro sebe a svými zkušenostmi do kosmické sexuální příručky nepřispěje.

Zdroje: www.theguardian.com, slate.com/news-and-politics