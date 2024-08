Jsou hvězdy, které nestárnou a Bára Basiková rozhodně patří mezi ně. I když už překročila šedesátku, pyšní se postavou, kterou by jí mohla závodět kdejaká dvacítka. Důkazem je fotka z Bářiny dovolené, kde se ukázala v plavkách. Podívejte se!

Věčně mladá

Bára Basiková patří bezesporu mezi zpěvačky, o kterých se dá s nadsázkou tvrdit, že zrají, jak víno. Bára i ve svém věku totiž vypadá naprosto skvěle. Je stále štíhlá a její tělo by jí kdekdo mohl závidět.

I když letos oslavila své jednašedesáté narozeniny, na kráse ani postavě byste to nepoznaly. Jaký tajný recept tato stále české pěvecké scény má?

Pokud vás napadlo, že za jejím dokonalým vzhledem stojí nová láska, pak jste to trefili. Možná to bude skutečně tím, že po dlouhém čase bez partnera se Bára opět s někým vídá. Sice je to dle jejích slov zatím spíše kamarád, i tak má ale Bára důvod k radosti.

Nutno podotknout, že to jde vidět. „Není to partner, zatím je to kamarád. Já už nic nehledám,“ uvedla opatrně zpěvačka pro Extra.cz. Nešlo si však nevšimnout, jak celá září.

„Když ke mně něco přijde, tak to přijde, ale musím říct, že jsem šťastná. Ale co bude dál, nevím.“Ať je to jakkoliv, na Báře jde vidět, jak šťastná a spokojená se konečně cítí.

Ukázala postavu v plavkách

Přesto je Bára po několika nevydařených vztazích již s konečnými soudy poněkud opatrná. „Je to fajn a je hezké, když vás někdo má rád. Nechci o tom ale zatím víc mluvit, dokud to nebude oficiální,” uvedla opatrně zpěvačka.

Bára Basiková - Souměrná:

Zdroj: Youtube

To, jak krásné období teď prožívá, ale ukázala na dovolené na Zanzibaru, kam se v červnu letošního roku vydala, aby si odpočinula a načerpala nové síly.

Nechala se slyšet, že výběr této destinace byl skutečnou trefou do černého a že Zanzibar je rájem na zemi. Jak se ale ukázalo, výběr této destinace byl také rájem pro Bářiny fanoušky.

Ty totiž zpěvačka mile překvapila, když právě z této dovolené zveřejnila foto v plavkách. Bára si dovolenou užila se vším všudy a energie a spokojenost z ní doslova čišely.

Bára Basiková tím vzala vítr z plachet všem, kteří si myslí, že v jejím věku už patříte do starého železa. Ba naopak. Bářina dokonalá postava potěšila oko nejednoho muže.

Bára má i v jednašedesáti letech naprosto skvostnou postavu, kterou ukázala při koupání v moři v dvoudílných černých plavkách. Nejen že má postavu, která je hodná obdivu, ke všemu nyní vypadá až zatraceně sexy.

Bára patří ke špičkám českého pěvecké scény, která se na předních pozicích oblíbenosti drží už hezkou řádku let. Přesto nezapomíná na svou osobitost a ráda si žije podle svého. Z předchozích vztahů má celkem 3 potomky a nyní snad našla i toho pravého životního parťáka.

Zdroje: www.idnes.cz, www.blesk.cz, www.blesk.cz