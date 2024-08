Pokud váš pracovní den vypadá podobně jako u většiny lidí, že vstanete, nejprve se podíváte do mobilu, pak strávíte celý den koukáním do počítače, možná si zaděláváte na velký problém. Jestli vás zajímá, jaký dopad tento fakt na vaše zdraví může mít, pak rozhodně čtěte dál.

Škodlivost počítačů

Průměrný den pracujícího člověka většina z nás dobře zná. Ráno vstaneme a po rychlé snídani a kontrole sociálních sítí, běžíme do práce, abychom za obrazovkou počítače strávili dlouhých 10 hodin.

Dnes je skutečně poměrně náročné se kontaktu s počítači vyhnout. Právě tento fakt má ale neblahý dopad na naše zdraví,<+ěáý< a to vůbec nemluvíme o závislosti, jakou si díky těmto zařízením můžete vytvořit.

Zdravotní důsledky spojené se sedavým způsobem života a neustálým hleděním do obrazovky počítači, jsou podle odborníků poměrně riskantní. Co všechno nám hrozí?

Odborníci se shodují, že stačí pouhé tři hodiny nepřerušovaného koukání do počítače, abychom si přivodili oční vady. V případě, že je počítač váš hlavní pracovní nástroj, je tato doba takřka trojnásobná.

Když k tomu přičteme večerní sledování televize a občasnou interkaci s mobilním telefonem, můžeme se dopracovat k vážným problémům se zrakem.

Co nám hrozí

Hlavním dopadem sledování obrazovek je vznik syndromu počítačového vidění, také známý jako digitální oční zátěž nebo digitální zrakový syndrom. Ten se může projevit únavou zraku, syndromem suchého oka, bolestmi hlavy nebo také fotofóbií, tedy přecitlivělostí na světlo.

Návyky, které ničí náš zrak:

Problém sledování obrazovky počítače však zcela přesahuje pouhé oční vady. Důsledkem dlouhého sezení a koukkání do počítače mohou být také chronické bolesti krku a zad.

Dalším rizikem, které se s dlouhým sledováním počítačových obrazovek pojí, je zhoršená kvalita spánku. Obrazovky vyzařují modré světlo, které snižuje produkci melatoninu, spánkového hormonu.

Dlouhodobé vystavení se obrazovce počítače proto může způsobit narušení spánku a hzoršení jeho kvality. Nedostatek spánku může mít negativní vliv i na zdraví celého organismu.

Pokud vám na vašem zdraví záleží, je potřeba vytvořit si s počítačem jistou synchronicitu. To znamená, že monitor počítače by měl být od vás ve správné vzdálenosti, tj. 50 až 65 cm. Měl by být umístěný ve výšce očí, aby se předešlo problémům s krkem.

Při dlouhodobém sezení a nepřetržitém pohledu na obrazovku počítače zkuste do své denní rutiny zahrnout pravidlo 20-20-6. To spočívá v tom, že každých 20 minut odvrátíte zrak od obrazovky a podíváte se na 20 vteřin na pevný bod vzdálený 6 metrů. Také se zkuste zvednout a na chvilku se projděte, abyste rozhýbali ztuhlé svaly krku a zbytku těla.

