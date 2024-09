Září otevírá spoustu příležitosti k seznámení, ať se jedná o nový školní kolektiv, práci nebo volnočasovou aktivitu. Právě zde můžete potkat sympatickou ženu, která by tzv. stála za hřích. Jak ji zaujmout? Zkuste použít některé z našich seznamovacích frází, jejichž úspěšnost potvrdila statistika.

Snad každý muž to někdy zažil. Den byl úplně obyčejný. Do té doby, než spatřil „ji”. Je jedno, čím ho zaujala, nemohl z ní spustit oči. Jak ji ale oslovit, zaujmout a neztrapnit se? A to jak v offline, tak online světě?

Na tyto otázky se zaměřila také studie Minhao Daie z Kennesaw State University. Od svých respondentů se snažil zjistit, jaké fráze jim připadají zajímavé, a které jsou tzv. přes čáru.

Seznamovací hlášky

Seznamovací hlášky jsou skvělým začátkem konverzace, jejichž cílem je přitáhnout pozornost druhé osoby. Odborníci je dělí na tři druhy.

První přímo ukazují záměr někoho „sbalit”, jako například: „Jsi hezká, dáš mi své číslo?” Druhé tento cíl skrývají za běžné věty, jako: „Nevíte, kolik je hodin?”a třetí zahrnují vtipy nebo slovní hříčky. Mezi známé fráze patří třeba: „Bolelo to, když jsi spadla z nebe?”

Studie psychologů potvrdily, že dámy preferují, pokud jsou seznamovací hlášky originální.

Právě poslední skupina patří mezi nejkontroverznější. Každý má totiž jiný smysl pro humor a hranici, co považuje za sexuální obtěžování a co ne. Zatímco některým ženám komplimenty nevadí, jiné mají problém odhadnout, zda byly upřímné, nebo byly vyřčeny pouze za účelem vize jedné noci.

Studie psychologů potvrdily, že dámy preferují, pokud jsou seznamovací hlášky originální a nikdy je předtím neslyšely nebo nečetly, bez vulgarismů a emotikon, inteligentní, upřímné a pouze s jemným náznakem lichotek.

Jak sbalit ženu

Mezi nejúspěšnější seznamovací hlášky proto patří:

Mohl bych říct „Bůh vám žehnej", ale zdá se, že to už udělal. Mám pocit, že jsme se už někde viděli. Vypadáš přesně jako moje budoucí přítelkyně. Když se naši přátelé zeptají, jak jsme se seznámili, co jim řekneme? Nemáš tušení, kolik přejetí prstem mi trvalo, než jsem tě konečně našel. Věříš na lásku na první pohled, nebo bychom se měli potkat ještě jednou? Na stupnici od 1 do 10 jsi devítka, já jsem ta jednička, co ti chybí. Muselo se mi něco stát s očima, nemůžu je od tebe odtrhnout. Jsem fakt rád, že mám životní pojištění, protože když jsem tě uviděl, moje srdce se na chvíli zastavilo. Promiň, kolik je teď hodin? Chci si zapamatovat přesně ten moment, kdy jsem tě poprvé spatřil. Moje máma mi vždycky říkala, abych nemluvil s cizími lidmi, ale pro tebe udělám výjimku. S mým telefonem je asi nějaký problém. Chybí v něm tvoje číslo! Jaký je to pocit být tou nejkrásnější dívkou v celé místnosti? Až ti večer budu chtít napsat zprávu na dobrou noc, na jaké číslo ji mám poslat?

Existují ale věty, kterým byste se rozhodně měli vyhnout. Mezi ně patří například: „Krásné šaty! Vypadaly by skvěle na podlaze mého pokoje.“ nebo „Ty jsi skoro stejně sexy jako moje sestra." či „Nejsi náhodou BILLA? Já jen, že jsi přesně podle mýho gusta.“ Hraničí totiž s harašením a trapností.

